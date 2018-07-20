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تحقيقاتٌ في وكالة الفضاء الفيدرالية الروسيّة بشبهات تجسُّس

تاريخ النشر: 20/07/2018 - 20:07

تحقيقاتٌ في وكالة الفضاء الفيدرالية الروسيّة بشبهات تجسُّس
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أرشيفية)
عرب ٤٨ / الأناضول
تحرير: باسل مغربي

أفادت وسائل إعلام روسيّة، اليوم الجمعة، بأن الأمن الروسي، يُجري تحقيقات في وكالة الفضاء الفيدرالية "روس كوزموس"، على خلفية شبهات تجسس لمصلحة الغرب.

وذكرت وسائل إعلام، أن التحقيقات فُتحت على خلفية مزاعم بتسرب معلومات من الوكالة حول أنظمة صواريخ تفوق سرعة الصوت أنتجتها موسكو مؤخرا.

وأضافت المصادر أن جهاز الأمن الفيدرالي "إف سي بي"، يجري تفتيشا في معهد بحوث تابع للوكالة، وتحقيقات مع 10 موظفين فيه.

وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد أعلنت، يوم أمس الخميس، أنها أكملت تطوير أنظمة صواريخ تفوق سرعة الصوت بخمسة أضعاف تقريبا.

 


#وسائل إعلام روسيّة
#الأمن الروسي
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#روس كوزموس
#شبهات تجسس لمصلحة الغرب.
#روسيا

من عرب 48

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