قمة هلسنكي: بوتين قدم عرضًا بشأن أوكرانيا وطلب التحقيق مع أميركيين

كشفت وكالة "بلومبيرغ" الأميركية، مساء اليوم الخميس، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أبلغ دبلوماسيين روس، أنه اقترح على الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إجراء استفتاء بمراقبة دولية لحل النزاع بين الانفصاليين وكييف في شرق أوكرانيا.

وأوضحت الوكالة أن بوتين وافق على طلب ترامب بعدم الإعلان عن مقترحه لحين يتمكن الرئيس الأميركي من دراسته.

ولا تزال تفاصيل القمة التي جمعت ترامب وبوتين في العاصمة الفنلندية هلسنكي تنشر تباعًا حيث اعتمد الرئيسان على تصريحات مقتضبة ذكروا من خلالها الخطوط العريضة للمسائل التي بحثوها.

وفي الوقت الذي صور فيه بوتين عرضه لإجراء استفتاء في المناطق الانفصالية في شرق أوكرانيا والتي يتم التعامل معها كجزء من المناطق السيادية الروسية، على أنه دليل على مساعي روسيا لإنهاء الأزمة التي مضى عليها أربع سنوات، من المرجح أن يلاقي تنظيم مثل هذا الاستفتاء رفض أوكرانيا وحلفائها الأوروبيين.

ترامب يدعو بوتين للبيت الأبيض

أعلن البيت الأبيض، الخميس، إن الرئيس دونالد ترامب طلب من مستشاره للأمن القومي جون بولتون، دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى واشنطن في الخريف.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز في تغريدة على تويتر "طلب الرئيس ترامب من جون بولتون دعوة الرئيس بوتين إلى واشنطن في الخريف وتلك المناقشات جارية بالفعل".

رفض طلب بوتين باستجواب أميركيين

فيما أعلن البيت الأبيض، مساء الخميس، إن ترامب، يرفض طلب بوتين، السماح لروسيا باستجواب أميركيين يتهمهم الكرملين بجرائم غير محددة.

وأوضحت ساندرز، أن ترامب يرفض طلب بوتين السماح لواشنطن بالوصول لروس تتهمهم الولايات المتحدة بالتدخل بانتخاباتها الرئاسية عام 2016، مقابل استجواب موسكو أميركيين يتهمهم الكرملين بارتكاب جرائم غير محددة.

وقالت ساندرز، إن الطلب "تم تقديمه بحسن نية" من قبل بوتين لكن ترامب "يرفضه".

وأضافت أن الولايات المتحدة ما تزال تأمل في مساهمة بوتين "بإحضار 12 روسيًا، توجه وزارة العدل الأميركية اتهامات ضدهم، إلى الولايات المتحدة لإثبات براءتهم أو العكس".

وأمس الأربعاء، قال البيت الأبيض، إن طلب بوتين قيد الدراسة، رغم أن وزارة الخارجية وصفت مزاعم روسيا ضد الأمريكيين بأنها "سخيفة".

والأسبوع الماضي، وجهت وزارة العدل الأميركية اتهامات جديدة إلى 12 شخصا قالت إنهم ضباط في الاستخبارات الروسية، باختراق حسابات مسؤولين في الحزب الديمقراطي والحملة الرئاسية للمرشحة هيلاري كلينتون، خلال الانتخابات الأميركية الرئاسية لعام 2016.

والإثنين الماضي، التقى ترامب ببوتين في العاصمة الفنلندية هلسنكي. وأعرب ترامب عقب القمة عن رغبته في تحسين العلاقات بين الجانبين، ووصف التحقيق الذي تجريه بلاده بشأن التدخل الروسي في الانتخابات بأنه "كارثة".