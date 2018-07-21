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إيران: مقتل 11 جنديًا في اشتباكات مع مسلحين

تاريخ النشر: 21/07/2018 - 13:56

إيران: مقتل 11 جنديًا في اشتباكات مع مسلحين
توضيحية من الأرشيف
عرب ٤٨ / الأناضول
تحرير: باسل مغربي

قُتِل 11 جنديًا إيرانيًا، وأُصيب 8 آخرون بجروح، اليوم السبت، خلال مواجهات بين قوات الحرس الثوري الإيراني، ومسلحين غربي البلاد.

وقال مدير شرطة محافظة "كردستان" الإيرانية رضى ميرزايي، إن اشتباكات وقعت فجر اليوم بين قوات الحرس الثوري ومجموعة مسلحة بريف مدينة "مريوان".

وأضاف أن الاشتباكات بدأت حوالي الساعة الثانية بالتوقيت المحلي، واستمرت قرابة ساعتين، وأسفرت عن مقتل 11 جنديا وجرح 8 آخرين.

وأشار ميرزايي أنه لم يتم التعرف بعد على "المجموعة المسلحة الإرهابية"، فيما لم تتبنّ أي جهة أو منظمة الهجوم.

يُذكرُ أن مدينة مريوان شهدت في أوقات سابقة اشتباكات بين الجيش الإيراني وعناصر تنظيم "بيجاك" الجناح الإيراني لمنظمة "بي كا كا".

 


#إيران
#مقتل

من عرب 48

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