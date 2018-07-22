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تحقيق فدرالي سري: الاشتباه بتعاون مساعد لترامب مع روسيا

تاريخ النشر: 22/07/2018 - 13:42

تحقيق فدرالي سري: الاشتباه بتعاون مساعد لترامب مع روسيا
كارتر بيج. أرشيفية ( أ ب)
عرب ٤٨ / أ ف ب ووكالات
تحرير: خالد السيد

أصدر مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي، أم السبت، وثائق تُثير شبهات قوية حول تورّط المستشار السابق للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بالتعاون مع روسيا أثناء الانتخابات الرئاسية عام 2016.

وسمحت الهيئة الحكومية للمؤسسات الإعلامية الأميركية بنشر ملف التحقيق السري الذي تضمن أجهزة مراقبة لمستشار ترامب في حملته الانتخابية لنيل الرئاسة، كارتر بيج.

ورجح المكتب الفدرالي، خلال ملف من 412 صفحة، أن بيج ارتبط بعلاقات مع روسيا أثناء سعيها الى التدخل في تلك الانتخابات.

وظهر اسم كارتر بيج، مستشار السياسة الخارجية السابق لحملة ترامب في الوثائق وهي طلب لمحكمة مراقبة الاستخبارات الأجنبية يعود الى 2016، بحسب ما نشرت صحيفة نيويورك تايمز.

وقدمت الصحيفة اضافة الى صحيفة "يو اس ايه توداي" وغيرها، شكاوى بموجب قانون حرية المعلومات للحصول على تلك المواد التي أفرجت عنها وزارة العدل ولكن بعد إخفاء الكثير من التفاصيل.

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وجاء في الطلب الأولي الذي تقدم به "إف بي آي" لمراقبة بيج أن "المكتب يعتقد أن بيج كان هدفا للتجنيد من قبل الحكومة الروسية" بهدف "تقويض نتائج الانتخابات الرئاسية 2016 والتأثير عليها في انتهاك للقانون الجنائي الأميركي".

ويأتي الكشف عن هذه الوثائق بعد نحو أسبوع من اتهام المحقق الخاص روبرت مولر، الذي يحقق في احتمال تواطؤ حملة ترامب مع روسيا، لاثني عشر عميل استخبارات روسيا واتهامهم بقرصنة حملة منافسته هيلاري كلينتون لسرقة معلومات تم نشرها بعد ذلك.

وتحولت قضية بيج ومراقبته محل تنافس شديد بين أعضاء الكونغرس الجمهوريين والديموقراطيين، منذ شباط/فبراير الماضي، حيث تضاربت آرائهم بين مؤيد لنهج إف بي آي السري في ملاحقة مستشار ترامب السابق، ومعارض له كونه يمس بحثوثه كمواطن أميركي.

وقال الجمهوريون في مذكرة أن أبحاثا ممولة من الديموقراطيين دفعت الإف بي آي الى التجسس على بيج.

وسعى ترامب الى منع الكشف عن سرية الوثيقة التي تستند الى سجل طلبات سرية للمحكمة تم نشره حالياً.

وفي الوثائق التي نشرها السبت، استشهد الإف بي آي بمصدر قال إن له سجلا بتقديم المعلومات الموثوقة بغض النظر عن أسباب المصدر لإجراء تحقيق في علاقات ترامب بروسيا.

ولا يرد اسم ترامب في الوثائق ولكن يشار اليه بأنه "المرشح رقم 1".

وقال المكتب الفدرالي في طلبه الأولي قبل شهر من فوز ترامب في الانتخابات إنه "يعتقد أن جهود الحكومة الروسية يتم تنسيقها مع بيج وربما أفراد اخرين يرتبطون بالمرشح رقم 1".

وأضاف "بيج أقام علاقات مع مسؤولين من الحكومة الروسية ومن بينهم مسؤولي استخبارات روس".

ولم توجه الاتهامات الى بيج. وكتب على تويتر السبت أن الوثائق تعكس انتهاكات "صادمة" للحقوق المدنية، "وجهل تام" بخصوص روسيا.

 


#مكتب التحقيقات الفدرالي
#ترامب
#روسيا
#الولايات المتحدة

من عرب 48

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