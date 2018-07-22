16 قتيلا في تفجير انتحاري بمحيط مطار كابل الدولي

قُتل 16 شخصا وأصيب 60 آخرين، اليوم الأحد، في تفجير انتحاري وقع بمحيط مطار كابل، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية.

وذكر بيان للوزارة أن الضحايا أغلبهم من عناصر الشرطة، حسب ما أفادت قناة "طلوع نيوز" المحلية.

ووقع التفجير خارج البوابة الرئيسية للمطار المعروف باسم حامد كرزاي، بعد دقائق من مغادرة النائب الأول للرئيس الأفغاني عبد الرشيد دوستم.

ووصل دوستم كابل، ظهر اليوم، قادما من رحلة علاجية بالخارج دامت عدة أشهر.

ولم تذكر القناة تفاصيل أكثر عن التفجير وحالة الجرحى. كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير حتى الساعة 17:30 بتوقيت القدس المحتلة.