ترامب يهدد روحاني وبومبيو يعد بإنهاء تصدير النفط الإيراني

شنّ الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، هجوميًا كلاميًا عنيفًا على الرّئيس الإيراني، حسن روحاني، هو الأعنف منذ توقّف ترامب عن مهاجمة الزعيم الكوري الشمالي إثر تحسّن الأوضاع بين البلدين.

وقال ترامب في تغريدة على موقع "تويتر"، فجر اليوم، الإثنين: "إلى الرئيس الإيراني روحاني: لا تهدد أبدًا الولايات المتحدة مرةً أخرى أو أنك ستعاني من عقبات مثل تلك التي لم يعانِ إلا القليل منها في وقت سابق. نحن لم نعد بلدًا يتهاون مع كلماتكم عن العنف والوفاة. كن حذرا!".

To Iranian President Rouhani: NEVER, EVER THREATEN THE UNITED STATES AGAIN OR YOU WILL SUFFER CONSEQUENCES THE LIKES OF WHICH FEW THROUGHOUT HISTORY HAVE EVER SUFFERED BEFORE. WE ARE NO LONGER A COUNTRY THAT WILL STAND FOR YOUR DEMENTED WORDS OF VIOLENCE & DEATH. BE CAUTIOUS!