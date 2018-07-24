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استمرار التراشق الكلامي: ظريف يرد على ترامب

تاريخ النشر: 24/07/2018 - 09:23

استمرار التراشق الكلامي: ظريف يرد على ترامب
(أ ب)
عرب 48 ووكالات
تحرير: هاشم حمدان

رد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، يوم أمس الإثنين، على تهديدات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على تويتر وكتب بالبنط العريض "كن حذرا".

وإثر تهديدات ترامب للقادة الإيرانيين، الأحد، كتب ظريف: "لا شيء يثير الاهتمام! نحن هنا منذ آلاف السنين، وشهدنا سقوط إمبراطوريات، بما فيها إمبراطوريتنا التي استمرت أكثر من بعض البلدان. كن حذرا".

وكان ترامب قد حذر، الأحد، نظيره الإيراني من تداعيات "لم يختبرها سوى قلة عبر التاريخ"، وذلك ردا على تصريحات نارية وجهها حسن روحاني وفي وقت تشدد الولايات المتحدة حملتها ضد إيران.

وفي رسالة مباشرة إلى روحاني كتب ترامب في تغريدة بالأحرف الكبيرة على تويتر "إياك وتهديد الولايات المتحدة مجددا وإلا ستواجه تداعيات لم يختبرها سوى قلة عبر التاريخ".

وجاءت تغريدة الرئيس الأميركي ردا على تحذير روحاني، الأحد، لترامب من "اللعب بالنار" لأن النزاع مع إيران سيكون "أم المعارك".

في المقابل، قلّل قائد قوات الباسيج الإيرانية شبه الحكومية، الإثنين، من أهمية التهديدات التي يوجهها الرئيس الأميركي. وقال الجنرال غلام حسين غيب برور، وفق ما نقلت عنه وكالة "إيسنا"، إن "تصريحات ترامب الموجهة ضد إيران هي حرب نفسية. إنه ليس في موقع يسمح له بالتحرك ضد إيران".


#محمد جواد ظريف
#دونالد ترامب
#حسن روحاني

من عرب 48

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