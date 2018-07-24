"الاتحاد الأوروبي لن يخضع لتهديدات ترامب التجارية"

أعلن وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، اليوم الثلاثاء، أن أوروبا لن تخضع لتهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وذلك قبيل توجه رئيس المفوضية الأوروبية إلى واشنطن لمحاولة تفادي اندلاع حرب تجارية شاملة.

وأعلن ماس على تويتر "الرسوم العقابية ليست من مصلحة أحد، لأن الجميع سيخسر في نهاية المطاف".

وتابع وزير الخارجية الألماني "أوروبا لن تخضع لتهديدات الرئيس الأميركي. إذا رضخنا مرة واحدة، سيتعين علينا في المستقبل أن نتعامل في كثير من الأحيان مع سلوك مماثل".

ويتوجه رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، يوم غد الأربعاء، إلى الولايات المتحدة في محاولة أخيرة لاقناع ترامب بعدم فرض رسوم عقابية على السيارات الأوروبية.

وبعد الرسوم الجمركية على وارداتها من الفولاذ والألمنيوم، تهدد الولايات المتحدة بفرض رسوم على وارداتها من السيارات الأوروبية ما من شأنه توجيه ضربة قوية لقطاع صناعة السيارات في ألمانيا.

وردا على الرسوم الأميركية، فرضت المفوضية الأوروبية مجموعة من الرسوم، إلا أن فرض الولايات المتحدة رسوما جديدة على السيارات من شانه دفع أوروبا إلى الرد باتخاذ تدابير جديدة.