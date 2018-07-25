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إردوغان: قانون القومية الإسرائيلي فاشي وروح هتلر تظهر مجددا

تاريخ النشر: 25/07/2018 - 10:06

إردوغان: قانون القومية الإسرائيلي فاشي وروح هتلر تظهر مجددا
(أ ب)
عرب 48 ووكالات
تحرير: هاشم حمدان

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، يوم أمس الثلاثاء، إن القانون الإسرائيلي الذي ينص على أن اليهود فقط لهم حق تقرير المصير يضفي شرعية على القمع، ويظهر أن إسرائيل دولة فاشية وعنصرية، مضيفا أن روح هتلر عاودت الظهور.

جاءت تصريحات إردوغان هذه في أعقاب سن الكنيست لـ"قانون القومية".

وقال إردوغان لنواب البرلمان من حزب "العدالة والتنمية" إن القانون يظهر أن إسرائيل "أكثر دولة صهيونية وفاشية وعنصرية في العالم"، ودعا المجتمع الدولي إلى التحرك ضدها.

وأضاف "قانون الدولة القومية اليهودية الذي مرره البرلمان الإسرائيلي يظهر النوايا الحقيقية لهذا البلد. إنه يضفي شرعية على جميع الأفعال غير القانونية والقمع".

وتابع "لا يوجد فرق بين هوس هتلر بالعرق الآري وعقلية إسرائيل. روح هتلر عادوت الظهور بين الإداريين في إسرائيل"، على حد تعبيره.

وقال إردوغان إن إسرائيل أظهرت نفسها "كدولة إرهاب" بهجومها على الفلسطينيين بالدبابات والمدفعية مضيفا أن هذه الخطوة "ستغرق المنطقة والعالم في الدماء والمعاناة".


#رجب طيب إردوغان
#قانون القومية
#العنصرية
#الفاشية
#هتلر

من عرب 48

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