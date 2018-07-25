إيران: على الولايات المتحدة أن تنسى أمر التفاوض تحت التهديد

دعا المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، اليوم الأربعاء، الولايات المتحدة إلى أن تنسى أمر التفاوض مع بلاده تحت لغة التهديد.

جاء ذلك في بيان نشره الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الإيرانية، حول تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي قال فيها، "مستعدون لعقد اتفاق حقيقي جديد مع إيران بخصوص برنامجها النووي".

وقال قاسمي: "في ظل المواقف الأحادية والطلبات التي لا تعرف نهاية... على الولايات المتحدة أن تنسى أمر التفاوض تحت التهديد".

وأضاف أن "التجارب التي اكتسبتها إيران أظهرت أن لقاء المسؤولين الأميركيين لا يبعث على الثقة".

وأمس الثلاثاء، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السعي لعقد "اتفاق حقيقي" حول برنامج إيران النووي، يختلف عن الاتفاق المبرم في عهد سلفه باراك أوباما.