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إيران: على الولايات المتحدة أن تنسى أمر التفاوض تحت التهديد

تاريخ النشر: 25/07/2018 - 18:41

إيران: على الولايات المتحدة أن تنسى أمر التفاوض تحت التهديد
(أ ب)
عرب ٤٨/ وكالات
تحرير: محمود مجادلة

دعا المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، اليوم الأربعاء، الولايات المتحدة إلى أن تنسى أمر التفاوض مع بلاده تحت لغة التهديد.

جاء ذلك في بيان نشره الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الإيرانية، حول تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي قال فيها، "مستعدون لعقد اتفاق حقيقي جديد مع إيران بخصوص برنامجها النووي".

وقال قاسمي: "في ظل المواقف الأحادية والطلبات التي لا تعرف نهاية... على الولايات المتحدة أن تنسى أمر التفاوض تحت التهديد".

وأضاف أن "التجارب التي اكتسبتها إيران أظهرت أن لقاء المسؤولين الأميركيين لا يبعث على الثقة".

وأمس الثلاثاء، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السعي لعقد "اتفاق حقيقي" حول برنامج إيران النووي، يختلف عن الاتفاق المبرم في عهد سلفه باراك أوباما.

 


#الاتفاق النووي
#إيران
#ترامب
#الولايات المتحدة

من عرب 48

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