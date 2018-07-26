إنذار بـ"تهديد إرهابي" يعيد طائرة صينية لباريس بعد الإقلاع

اضطرّت شركة "Air China" الصينية للطيران، اليوم الخميس، إلى إلغاء إحدى رحلاتها المتجهة إلى بكين من العاصمة الفرنسية باريس، وإعادة الطائرة مجددا، إلى حيث أقلعت، بسبب الاشتباه بوجود تهديد إرهابي، وتبين لاحقا أن التهديد "غير حقيقي".

وذكرت الشركة عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن "الرحلة CA876 عادت إلى باريس (مطار شارل ديغول) بعد إقلاعها، بعد أن تلقت الشرطة معلومات تفيد بالاشتباه في وجود تهديد إرهابي"، دون أن تذكر مزيدا من التفاصيل.

ولاحقا، نقلت وكالة "شينخوا" الصينية الرسمية عن السلطات المحلية، قولها إنه تبين بعد ذلك أن التهديد "غير حقيقي".

وذكرت الشركة أن جميع ركاب الطائرة وطاقمها سالمون، وأوضحت أنها ستقوم بالترتيب لرحلة أخرى للركاب "في أقرب وقت".