عمران خان يسبق النتائج ويعلن فوز حزبه بالانتخابات الباكستانية

أعلن نجم الكريكيت السابق عمران خان، اليوم الخميس، فوزه في الانتخابات الباكستانية، في حين أظهر إحصاء جزئي للأصوات تقدمه بفارق كبير رغم تأخر إعلان النتائج النهائية ومزاعم من خصومه بحدوث تلاعب في إحصاء الأصوات.

وقال خان في كلمة ألقاها يوم الخميس” ستكون هذه أول حكومة لا تستهدف أحدا سياسيا“.

وقال أنصار رئيس الوزراء السابق المسجون نواز شريف إن هناك مشاكل في إحصاء الأصوات وإن العملية تمثل اعتداء على الديمقراطية في بلد له باع طويل من الحكم العسكري.

ولم تصدر لجنة الانتخابات الباكستانية حتى الآن نتائج رسمية ونهائية، لكن خان حافظ على الصدارة بفارق كبير وفقا لتوقعات العديد من محطات التلفزيون، على الرغم من أنه من غير الواضح ما إذا كان سيتعين عليه تشكيل حكومة ائتلافية أم لا.

كان لرسالة خان التي وعد فيها بباكستان "جديدة" صدى لدى الناخبين الشباب في بلد يوجد فيه 64 بالمائة من تعداد سكانه البالغ عددهم 200 مليون نسمة دون سن الثلاثين، وفقا لتقرير الأمم المتحدة.

وتتوقع أكثر من 12 قناة تلفزيونية في باكستان، وفقا لفرز رسمي لكنه جزئي استخدمت فيه آلياتها الخاصة غير المعلنة، أن يحصل خان على ما يصل إلى 119 مقعدا من 270 مقعدا في البرلمان.