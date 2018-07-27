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ثلاث نساء يؤكدن: تلقينا المال لقاء الصمت حول علاقتنا بترامب

تاريخ النشر: 27/07/2018 - 20:11

ثلاث نساء يؤكدن: تلقينا المال لقاء الصمت حول علاقتنا بترامب
عرب ٤٨ / أ ف ب
تحرير: باسل مغربي

يبدو أن فضائح الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لم تنته بعد، إذ إن محامي ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز، مايكل أفيناتي، التي تؤكد أنها أقامت علاقة مع ترامب، أعلن اليوم الجمعة، أنه يمثِّل ثلاث نساء أخريات تلقين المال من الرئيس الجمهوري لقاء صمتهن حول علاقاتهن به.

وكتب أفيناتي في تغريدة: "ثلاث نساء أخريات". وكان هذا المحامي أطلق حملة إعلامية ضخمة ضد ترامب منذ كشف قضية ستورمي دانيالز. وأضاف "كلهن تلقين المال لقاء صمتهن".

وتابع: "حان الوقت ليقول مايكل كوهن وترامب كل الحقيقة إلى الشعب الأميركي"، وصرح للصحافيين مساء أمس الخميس، في لوس أنجليس "تلقت النساء الثلاث المال ليصمتن قبل انتخابات 2016".

وتلاحق ستورمي دانيالز، ترامب، لإلغاء اتفاق السرية المُوقَّع في 2016، ووافقت فيه لقاء 130 ألف دولار على أن تلزم الصمت حول علاقة إقامتها معه في 2006. ودفع مايكل كوهن محامي ترامب هذا المبلغ.

ونفى ترامب إقامة علاقة مع دانيالز، لكنه أقر لاحقا أنه سدد المبلغ لمحاميه. وفي هذا الأسبوع نُشر حديث بين ترامب وكوهن سجله الأخير في 2016.

وتناول الحديث قضية فتاة مجلة بلايبوي كارين ماكدوغال، التي قالت إنها أقامت علاقة "مع ترامب لأكثر من 10 أشهر في 2006 و2007".

 


#ترامب
#محامي ترامب
#فضائح جنسية
#علاقات ترامب

من عرب 48

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