مجلس الشيوخ الأميركي يقر مشروع قانون يقيّد منح قروض لتركيا

وافقت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، اليوم الخميس، على مشروع قانون يقيّد حصول تركيا على قروض من المؤسسات الدولية.

قبول اللجنة جاء بعد تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فرض عقوبات ضد تركيا إذا ما لم تطلق سراح قس أميركي متهم بـ"التجسس" و"دعم الإرهاب".

ومشروع القانون قدمه كل من أعضاء مجلس الشيوخ، بوب كوركر، وبوب مينينديز، وجيمس لانكفورد، وتوم تيليس، وجين شاهين، و بيل نيلسون. ويهدف المشروع لمنع تركيا من الحصول على قروض من مؤسسات التمويل الدولية.

وقال السيناتور بوب كوركر في تصريحه حول مشروع القانون: "لم نرغب أبدًا في أن يكون هذا المشروع ضروريا"، واستدرك: "لكننا سبق لنا وحذّرنا الحكومة التركية من عواقب حبس المواطنين الأمريكيين وموظفي السفارات المحلية وإزعاجهم".

ويحتاج اعتماد مشروع القانون إلى مصادقة مجلسي النواب والشيوخ وتوقيع رئيس البلاد.