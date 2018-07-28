بوتين يدعو ترامب لزيارة موسكو والبيت الأبيض يرحب

دعا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم أمس، الجمعة، نظيره الأميركي، دونالد ترامب، لزيارة موسكو. وقوبلت الدعوة بالترحيب من جانب البيت الأبيض على الرغم من الانتقادات المستمرة داخل الولايات المتحدة لقمة هلسنكي.

وفي إشارة إلى العاصفة السياسية التي ثارت في الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، بعد قمة هلسنكي، قال بوتين خلال زيارة لجنوب أفريقيا لحضور مؤتمر اقتصادي إن "الظروف المناسبة" مطلوبة في الدولتين لعقد قمة أخرى.

من جهته، قال البيت الأبيض، الجمعة، إن ترامب متحمس بشأن عقد قمة أخرى. وقال ترامب إنه يريد تحسين العلاقات بين القوتين النوويتين بعد أن تدهورت العلاقات بينهما لأدنى مستوى لها منذ الحرب الباردة في السنوات الماضية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، ساره ساندرز، في بيان إن "الرئيس ترامب يتطلع إلى استضافة الرئيس بوتين في واشنطن بعد بداية العام، وهو منفتح على زيارة موسكو عندما يتسلم دعوة رسمية".

وبشكل منفصل، قال وزير الدفاع الأميركي، جيم ماتيس، إنه يبحث احتمال إجراء أول محادثات منذ سنوات بين قادة الدفاع في البلدين، لكنه أضاف أنه لم يتم اتخاذ أي قرار في هذا الشأن.

وقال بوتين للصحفيين يوم الجمعة "نحتاج لتوافر الظروف المناسبة.. لتهيئتها.. بما في ذلك داخل بلدينا" لعقد قمم أميركية روسية أخرى.

وتابع قائلا إن روسيا مستعدة لاستقبال ترامب في موسكو وقال "لتكن ضيفي. هو مدعو لذلك. وقد أبلغته".

يذكر أن أجهزة المخابرات الأميركية كانت قد خلصت، في العام الماضي، إلى أن موسكو شنت حملة لمساعدة ترامب على الفوز في الانتخابات من خلال اختراق أجهزة الكمبيوتر التابعة للحزب الديمقراطي، واستخدام حسابات وهمية على وسائل التواصل الاجتماعي لتشويه سمعة المرشحة الديمقراطية، هيلاري كلينتون.