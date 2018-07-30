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إيران تنفي احتمال عقد أي لقاء مع الجانب الأميركي

تاريخ النشر: 30/07/2018 - 18:15

إيران تنفي احتمال عقد أي لقاء مع الجانب الأميركي
(أ ب)
عرب ٤٨/ وكالات
تحرير: محمود مجادلة

نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، اليوم الإثنين، احتمال حدوث أي اتصال أو لقاء بين بلاده والولايات المتحدة الأميركية.

وأوضح قاسمي في مؤتمر صحفي بالعاصمة طهران، أنه من غير الممكن إجراء محادثات بين الجانبين، في ظل استمرار المواقف "العدائية" لواشنطن ضد بلاده.

وأضاف قاسمي أن الولايات المتحدة الأميركية تثبت يوما بعد يوم أنها غير موثوقة، وأنه "من غير الممكن الحديث مع إدارة أميركية تتبنى سياسات عدائية ضد إيران".

وتابع قائلاً: "تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن إيران، تدفع المعارضة الإيرانية في الخارج إلى الدفاع عن بلادهم، وهذا أمر يدعو للسرور".

وفي 8 أيار/مايو الماضي، أعلن ترامب، الانسحاب من الاتفاق الذي يقيّد البرنامج النووي الإيراني في الاستخدامات السلمية، وقرر إعادة العمل بالعقوبات الاقتصادية على طهران والشركات والكيانات التي تتعامل معها.

 


#بهرام قاسمي
#إيران
#الولايات المتحدة الأميركية
#الاتفاق النووي
#طهران

من عرب 48

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