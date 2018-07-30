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ترامب يبدي استعدادا للقاء روحاني بدون شروط مسبقة

تاريخ النشر: 30/07/2018 - 22:15

ترامب يبدي استعدادا للقاء روحاني بدون شروط مسبقة
(أ ب)
عرب 48
تحرير: هاشم حمدان

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم الإثنين، إنه على استعداد للاجتماع مع الرئيس الإيراني، حسن روحاني، بدون أي شروط مسبقة.

وخلال لقائه مع رئيس الحكومة الإيطالية، جوسيبي كونتي، قال ترامب إنه "على استعدد للاجتماع مع كل واحد يرغب بذلك، وأيضا مع الرئيس الإيراني".

وأضاف أن اللقاء "سيكون بدون شروط مسبقة. وإذا كانوا يريدون هذا اللقاء، فسألتقي بهم". على حد تعبيره.

استمرار التراشق الكلامي: ظريف يرد على ترامب
رد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، يوم أمس الإثنين، على تهديدات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على تويتر وكتب بالبنط العريض "كن حذرا"
 

وقال ترامب في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض إن "الإيرانيين في وضع صعب"، وإنه على استعداد للاجتماع بهم في أي وقت، مضيفا أن "ذلك سيكون جيدا لهم، ولنا وللجميع. ولن تكون هناك شروط مسبقة".

وتابع أنه يعتقد أن قادة إيران سيقررون في مرحلة معينة لقاءه لمناقشة بدائل الاتفاق النووي الذي انسحبت منه الولايات المتحدة في أيار/مايو الماضي.

إلى ذلك، وصف ترامب الولايات المتحدة وإيطاليا بأنهما "دولتان توأمان تقريبا"، مضيفا أن "هناك الكثير من الأشياء التي تجمعنا".

يشار إلى أن الزعيمين متفقان على نحو خاص في وجهات نظر متشابهة حول الهجرة.

وقال ترامب لكونتي في المكتب البيضاوي ”أتفق كثيرا مع ما تفعله فيما يتعلق بالهجرة، والهجرة غير الشرعية وحتى الهجرة الشرعية“.

وأضاف ”لقد اتخذ (كونتي) موقفا قويا للغاية على الحدود، لم يتخذ مثله سوى القليل من الدول. وبصراحة، أرى أنه يفعل الصواب“.


#دونالد ترامب
#جوسيبي كونتي
#حسن روحاني
#الاتفاق النووي

من عرب 48

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