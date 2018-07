ترامب يفتح النار على مولر

جدّد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، فجر اليوم، الإثنين، مزاعمه بوجود "تضارب في المصالح" يحب أن يمنع المدعي الخاص، روبرت مولر، من متابعة مهامه في التحقيق بالتدخل الروسي في انتخابات عام 2016 الرئاسية، مشيرًا إلى وجود علاقة عمل سابقة بينهما.

وفي سلسلة تغريدات استهدفت مصداقية مولر، زعم ترامب أنّه سبق أن كان بينه وبين مولر "علاقة عمل سيّئة جدا ومحل نزاع".

There is No Collusion! The Robert Mueller Rigged Witch Hunt, headed now by 17 (increased from 13, including an Obama White House lawyer) Angry Democrats, was started by a fraudulent Dossier, paid for by Crooked Hillary and the DNC. Therefore, the Witch Hunt is an illegal Scam!