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ترامب: التواطؤ مع روسيا ليس جريمة

تاريخ النشر: 31/07/2018 - 18:29

ترامب: التواطؤ مع روسيا ليس جريمة
(أ ب)
عرب ٤٨/ وكالات
تحرير: محمود مجادلة

اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن التواطؤ مع روسيا في الانتخابات "ليس جريمة"، لكنه أنكر أي علاقة بين حملته وروسيا خلال انتخابات 2016. وذلك في تغريدة نشرها ترامب، اليوم الثلاثاء، عبر حسابه على "تويتر".

وقال الرئيس الأميركي، "التواطؤ ليس جريمة، ولكن هذا لا يهم لأنه لم يكن هناك أي تواطؤ إلا من قبل المحتالة هيلاري (كلينتون) والديمقراطيين".

وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يعتبر فيها ترامب، أن التواطؤ مع روسيا في الانتخابات لا يعتبر جريمة، في حين ظل يؤكد عدم وجود أي علاقة لحملته مع موسكو.

ويأتي هذا الموقف مطابقا لما عبر عنه المحامي الشخصي لترامب، رودي جولياني، لعدد من وسائل الإعلام الأميركيّة، والذي اعتبر أن التواطؤ مع روسيا ليس جريمة.

وقال جولياني، أمس، لشبكة "سي إن إن"، "طوال أربعة أشهر لم نتواطأ مع روسيا، ولا أعرف إن كان التواطؤ جريمة، فبتحليل الجريمة، فإن القرصنة هي الجريمة، والرئيس لم يقم بأي قرصنة".

ومنذ أكثر من عام، يقود المحقق الخاص روبرت مولر، تحت إشراف نائب وزير العدل، رود روزنشتاين، تحقيقا حول التدخل الروسي المحتمل في الانتخابات الرئاسية الأميركية، حيث تم التحقيق مع عدد من المسؤولين في حملة ترامب، كما تحقق عدد من أجهزة الاستخبارات الأميركية في القضية ذاتها.

ووجه الادعاء العام الأميركي، اتهامات لـ 12 ضابطا روسيا في الاستخبارات باختراق أنظمة الانتخابات الأميركية الرئاسية في 2016.

وشدد الادعاء، في 13 تموز/ يوليو الجاري، أن المجموعة الروسية "تآمرت على اختراق أجهزة الكمبيوتر الخاصة بلجان الانتخابات الولائية وأمناء الدولة وشركات تزويد البرمجيات والتقنيات ذات الصلة بإدارة الانتخابات".

 


#التدخل الروسي
#ترامب
#بوتين
#هيلاري كلينتون
#الانتخابات الرئاسية

من عرب 48

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