  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

مجلس الأمن يرفض مقترحات روسية وصينية لتخفيف عقوبات كوريا الشمالية

تاريخ النشر: 31/07/2018 - 23:03

مجلس الأمن يرفض مقترحات روسية وصينية لتخفيف عقوبات كوريا الشمالية
رئيس كوريا الشمالية مع جنوده
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

رفض مجلس الأمن الدوليّ، مُمَثّلًا برئيسه، السفير السويدي، أولوف سكوغ، وخلال مؤتمر صحافي في المقر الدائم للأمم المتحدة بنيويورك، اليوم الثلاثاء، مقترحات روسية وصينية بتخفيف العقوبات عن كوريا الشمالية.

وأشار سكوغ بشكل غير مباشر، إلى تخوّفٍ من نشاطات كورية مستقبلية، حينما قال: "من الأفضل الإبقاء علي العقوبات الدولية المفروضة علي بيونغ يانع "حتى نرى تقدما حقيقيا في مجال نزع السلاح النووي".

واستدرك سكوغ قائلًا: "الوضع حاليا بالنسبة لملف كوريا الشمالية يُعدّ أفضل بكثير مما كان عليه قبل 6 أشهر (...) توجد مقترحات مقدمة من روسيا والصين بشأن تخفيف العقوبات، لكن نعتقد أنه لم يتم إحراز تقدم بعد في مجال نزع السلاح النووي، ولذلك من الأفضل أن نستمر في مسارنا الحالي (العقوبات) بالمجلس".

وتخضع كوريا الشمالية لسلسلة من العقوبات الاقتصادية والتجارية والعسكرية، بموجب قرارات اتخذها مجلس الأمن، منذ 2006، بسبب برامجها للصواريخ الباليستية والنووية.

وبعد عقود من القطيعة بين بلديهما، عقد كل من الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، والزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، قمة تاريخية في سنغافورة، يوم 12 حزيران الماضي، ووقعا اتفاقا تعهدا من خلاله بنزع السلاح النووي بالكامل من شبه الجزيرة الكورية، وتقديم ضمانات أمنية أميركية.

يُذكرُ أن رئاسة السويد الدورية لمجلس الأمن، تنتهي عند منتصف ليلة اليوم، وتتولى بريطانيا رئاسة المجلس، خلال آب المقبل.

 


#مجلس الأمن
#الأمم المتحدة
#الصين
#روسيا
#مقترحات روسية صينية
#كوريا الشمالية
#نزع السلاح النووي
#ترامب
#كيم جيم

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

نزوح أكثر من 1.2 مليون شخصٍ داخل سورية
نزوح أكثر من 1.2 مليون شخصٍ داخل سورية

2018-07-31

"فيسبوك" تكشف: سعيٌ يُرجّح أنه روسيّ للتأثير على السياسة الأميركية
"فيسبوك" تكشف: سعيٌ يُرجّح أنه روسيّ للتأثير على السياسة الأميركية

2018-07-31

تحذيرُ رئيس مجلس الأمن: نقترب كل يوم من حرب جديدة في غزة
تحذيرُ رئيس مجلس الأمن: نقترب كل يوم من حرب جديدة في غزة

2018-07-31

الأكثر قراءة

السعودية تسحب ملف

السعودية تسحب ملف "صفقة القرن" من محمد بن سلمان

2018-07-30
الجيش الإسرائيلي يستعرض سيناريوهات الحرب القادمة

الجيش الإسرائيلي يستعرض سيناريوهات الحرب القادمة

2018-07-30
خاص | تفاصيل جلسة المشتركة عن

خاص | تفاصيل جلسة المشتركة عن "قانون القومية"

2018-07-30
تقديرات الاحتلال: قناص ماهر قتل جنديا وأصاب ضابطا

تقديرات الاحتلال: قناص ماهر قتل جنديا وأصاب ضابطا

2018-07-30
طبرية: العثور على جثة شاب من عرابة اختفى أول من أمس

طبرية: العثور على جثة شاب من عرابة اختفى أول من أمس

2018-07-30