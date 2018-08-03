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"بريكست": حاكم بنك إنجلترا يحذر من "مخاطر عالية"

تاريخ النشر: 03/08/2018 - 13:48

"بريكست": حاكم بنك إنجلترا يحذر من "مخاطر عالية"
(أ ف ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

حذر حاكم المصرف المركزي البريطاني مارك كارني، اليوم الجمعة، من "مخاطر عالية" و"غير مرغوب بها" بعدم التوصل إلى اتفاق حول بريكست، لكن هذا الاحتمال لا يزال "مستبعدا" بالمقارنة مع سيناريوهات أخرى.

وصرح كارني لإذاعة "بي بي سي" أن "احتمال عدم التوصل إلى اتفاق عال بشكل غير مريح في هذه المرحلة".

وتابع كارني الذي سيترك منصبه العام المقبل، بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الاوروبي في أواخر آذار/مارس أن عدم التوصل إلى اتفاق "احتمال مستبعد نسبيا لكنه لا يزال واردا".

ومضى يقول إن مفاوضات بريكست "تدخل مرحلة حاسمة" وذلك قبل لقاء بين رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي والرئيس الفرنسي فرنسوا ماكرون في وقت لاحق الجمعة.

وتابع كارني أن النظام المالي في بريطانيا سيكون قادرا في كل الأحوال على "تحمل الصدمة"، إذ زادت المصارف من رؤوس أموالها وسيولتها كما أعدت خططا لحالات الطوارئ.

وأضاف أن عدم التوصل الى اتفاق حول بريكست معناه "خلل في التجارة كما نعرفها وبالتالي بلبلة إلى حد ما في النشاط الاقتصادي وبالتالي ارتفاع الأسعار لفترة ما".

 


#بريكست
#بي بي سي
#مارك كارني

من عرب 48

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