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مصرع 18 شخصا في تحطم مروحية روسية

تاريخ النشر: 04/08/2018 - 09:14

مصرع 18 شخصا في تحطم مروحية روسية
صورة توضيحية
عرب 48
تحرير: هاشم حمدان

قال مصدر في هيئة الطوارئ الروسية إن 18 شخصا لقوا مصارعهم، صباح اليوم السبت، وذلك في حادث تحطم مروحية في منطقة إيغاركا في إقليم كراسنويارسك شرقي سيبيريا.

ونقلت وكالة "تاس" عن المصدر قوله: "كان على متن المروحية التابعة لشركة "يوتاير" 15 راكبا بالإضافة إلى أفراد طاقمها الـ3، لقوا مصارعهم جميعا".

وأضاف المصدر أن المروحية من نوع "مي-8" وتحطمت فور إقلاعها، واحترقت عند اصطدامها بالأرض.

ورجّح مصدر في موقع الحادث لوكالة "إنترفاكس"، أن تكون المروحية سقطت نتيجة اصطدامها بشحنة كانت متدلية من مروحية أخرى، وقال: "حسب المعلومات الأولية، فإن مروحية الركاب أقلعت مباشرة بعد مروحية كانت تنقل جسما حديديا معلقا بسلك، اصطدمت شفراتها بالجسم المتدلي مما أدى إلى تحطم شفرات مروحتها وسقوطها".

وذكرت الطوارئ أن المروحية كانت تنقل عمالا إلى أحد الحقول النفطية شمالي الإقليم.

يذكر أن مروحية مماثلة كانت قد تحطمت قبل سنتين في شمالي سيبيريا، ما تسبب بمصرع 19 شخصا كانوا على متنها، في حين نجا ثلاثة.

وفي العام 2014 تحطمت مروحية أخرى من الطراز نفسه، ما أدى إلى مصرع اثنين كانا على متنها.


#روسيا
#سيبيريا
#تحطم مروحية

من عرب 48

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