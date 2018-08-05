سويسرا: مصرع 20 شخصا في تحطم مروحية عسكرية

عرب ٤٨ / أ ف ب، د ب أ

أعلنت السلطات السويسريّة، اليوم، الأحد، مقتل عشرين شخصًا، هم جميع ركّان طائرة مروحيّة سقطت، أمس، قرب بحيرة لوتسيرن في سويسرا.

وقال متحدّث باسم الشرطة السويسريّة لوكالة الأنباء الألمانيّة (د ب أ) إن حطام الطائرة احترق تمامًا، وإن العمل لا زال مستمرًا لانتشال الضحايا والحطام من بقعة يتعذّر الوصول إليها في إحدى غابات المنطقة.

في حين ذكرت وكالة الأنباء الفرنسيّة إن الطائرة هي عسكريّة قديمة، ولم توضح هويّة من استقلّها، إن كانوا عسكريّين أو مدنيّين.

ولا تشهد سويسرا، عادةً، حوادث جويّة كثيرة من هذا النوع.

وقالت الشرطة فى بيان "قبل أن يتمكن رجال الإنقاذ من الوصول للموقع، نشب حريق فى منطقة الغابات تعيّن أن تطفئه طائرة هليكوبتر، حتى يتسنى الوصول للحطام".