  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

انهيار أرضي يجرف مركبات شمال غربي إيطاليا

تاريخ النشر: 07/08/2018 - 19:05

انهيار أرضي يجرف مركبات شمال غربي إيطاليا
(أ ب)
عرب 48 ووكالات
تحرير: هاشم حمدان

أخلى مسؤولون واديا في شمال غرب إيطاليا بعد أن تسبب انهيار أرضي كبير في جرف العديد من السيارات على طريق سفر رئيسي، ما أسفر عن مقتل زوجين محاصرين داخل أحدهما.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" أن عمال الإنقاذ انتشلوا جثة الضحية الثانية، وهي امرأة من ميلانو، يوم الثلاثاء، بعد يوم من انتشال جثة زوجها البالغ من العمر 71 عاما.

وأجلت السلطات 200 شخص تقطعت بهم السبل طوال الليل في واد قرب بلدة كورمايور التي تعرضت لانهيار أرضي ضخم.

ونقلت مروحيات الكثيرين إلى بر الأمان.

ويعد وادي فيريت، عند سفح جبل مون بلان، وجهة شهيرة للسياح الذين يبحثون عن مسارات المشي والمناظر.


#إيطاليا
#انهيار أرضي

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

حوادث عنف بشيكاغو تودي بحياة 12 شخصًا على الأقل
حوادث عنف بشيكاغو تودي بحياة 12 شخصًا على الأقل

2018-08-07

شأن حقوق الإنسان في السعودية يقلق الاتحاد الأوروبي
شأن حقوق الإنسان في السعودية يقلق الاتحاد الأوروبي

2018-08-07

إعصار النار لا يزال مستعرا في كاليفورنيا
إعصار النار لا يزال مستعرا في كاليفورنيا

2018-08-07

الأكثر قراءة

قتل في بعلبك: الجندي الإسرائيلي الوحيد الذي يمنع نشر صورته

قتل في بعلبك: الجندي الإسرائيلي الوحيد الذي يمنع نشر صورته

2018-08-06
عباس يدين دعوة كندا لإطلاق سراح معتقلي الرأي في السعودية

عباس يدين دعوة كندا لإطلاق سراح معتقلي الرأي في السعودية

2018-08-06
المبادرة المصرية المعدلة بشأن المصالحة تتوافق مع مطالب عباس

المبادرة المصرية المعدلة بشأن المصالحة تتوافق مع مطالب عباس

2018-08-06
تحليلات إسرائيلية: الموساد وراء اغتيال العالم السوري أسبر

تحليلات إسرائيلية: الموساد وراء اغتيال العالم السوري أسبر

2018-08-06
السعودية تطرد السفير الكندي وتجمّد العلاقات التجارية

السعودية تطرد السفير الكندي وتجمّد العلاقات التجارية

2018-08-06