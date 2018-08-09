"بي بي سي" تنحاز للاحتلال بعد شكوى إسرائيلية

خضعت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، إلى ضغوطات السلطات الإسرائيلية بتغيير عنوان نشرته على صفحتها الإلكترونية بشأن قصف قوات الاحتلال لقطاع غزة مساء أمس الأربعاء الذي أسفر عن استشهاد امرأة حامل وابنتها ورجل.

ونشرت بي بي سي (بالنسخة الإنجليزية)، اليوم الخميس، خبرًا عن الغارات العدوانية على غزّة تحت عنوان رئيسي مفاده أن " غارة جوية إسرائيلية تقتل امرأة ورضيعا"، لتبدله لاحقًا بـ" غارة جوية قاتلة على غزة بعد انطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل" وتضع العنوان الأصلي، كعنوان فرعي مع تبديل إضافات حيث أصبح "غارة جوية على غزة تقتل امرأة وطفل بعد إصابة إسرائيل بصواريخ".

واشتكت وزارة الخارجية الإسرائيلية، بي بي سي في وقت سابق اليوم بعد أن نشرت الهيئة الإعلامية الأعلى في بريطانيا خبرها بالعنوان الأصلي. .

وكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، إيمانويل نحشون، في تغريدة على حسابه في تويتر، "بي بي سي هذه شكوى رسمية من وزارة الخارجية الإسرائيلية"، مرفقًا صورة الخبر الرئيس الأصلي.

وزعم نحشون في تغريدته أن "هذا الخبر هو تحريف متعمد للواقع، وهذا هو القول المهذب لهذا كذب"، رغم أنه ليس واضحًا أين "الكذب" بما نشرته الإذاعة، حيث أن طيران الاحتلال أغار بالفعل أكثر من 150 غارة على قطاع غزة المحاصر، وأدى هذا العدوان إلى استشهاد الطفلة بيان خماش (سنة ونصف) وأمها الحامل، إيناس محمد خماش (23 عاما) بالإضافة إلى استشهاد الشاب علي غندور (30 عاما) وتعرض 12 شخصا آخرين للإصابة جراء هذه الاعتداءات.

وادعى نحشون: "لقد تم استهداف الإسرائيليين من قبل حماس والجيش الإسرائيلي تحرك لحمايتهم"، مطالبًا بتغيير العنوان "فورا".