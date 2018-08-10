بعد يومين من العقوبات الأميركية: بومبيو يهاتف لافروف

عرب ٤٨ / أ ف ب، رويترز

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم، الجمعة، لنظيره الأميركي، مايك بومبيو، في محادثة هاتفيّة، إنّ روسيا "ترفض رفضًا قاطعا" العقوبات الأميركية الجديدة ضد بلاده، بحسب الخارجية الروسية.

وخلال المحادثة التي "تمت بمبادرة أميركية"، قال لافروف إن روسيا "ترفض رفضا قاطعا العقوبات التي أعلنتها واشنطن مؤخرًا، وهي على صلة بمعلومات مفترضة حول تورط موسكو في قضية سكريبال المزعومة"، كما ذكرت الوزارة في بيان.

وأضاف مصدر لـ"فرانس برس" أنّ "سيرغي لافروف أكّد أنّ لا الولايات المتحدة ولا بريطانيا ولا أي بلد آخر، قدّم منذ الحادث في سالزبري وقائع تؤكد هذه المعلومات".

وأعلنت الإدارة الأميركية، الأربعاء الماضي، عن عقوبات جديدة على روسيا على صلة بتسميم الجاسوس الروسي السابق، سيرغي سكريبال، وابنته يوليا، في آذار/مارس في سالزبري البريطانيّة، الأمر الذي نسبته لندن إلى موسكو.

وينفي الكرملين أيّ ضلوع لروسيا في هذه القضية، وقد ندّد، الخميس، بعقوبات "مرفوضة"، فيما تعهدت الدبلوماسية الروسية الرد.

وتابع بيان الخارجية الروسية، الجمعة، أن لافروف وبومبيو توافقا "على الاستمرار في الاتصالات في شأن كل القضايا ذات الاهتمام المشترك".

في حين ذكرت "رويترز" أنّ المباحثات تطرّقت إلى التطورات الأخيرة في سورية، دون ذكر مزيدٍ من التفاصيل.