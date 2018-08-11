ارتفاع عدد ضحايا زلزال إندونسيا إلى 387

ارتفع عدد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب جزيرة لومبوك الإندونيسية، الأحد الماضي، إلى 387 قتيلا.

ونقلت وكالة "أسوشييتد برس" عن الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث، اليوم، السبت، أن الزلزال أسفر عن نزوح نحو 390 ألف شخص، وتدمير قرابة 68 ألف منزل.

وذكرت الهيئة أن حصيلة القتلى مرشحة للارتفاع، مشيرة إلى أنه لا يزال هناك أشخاص تحت أنقاض المباني المنهارة جراء الزلزال.

يشار أن زلزال لومبوك بلغت قوته 7 درجات على مقياس ريختر، ووقع على عمق 10.5 كيلومترات تحت الأرض.

وقبل يومين، أعلنت السلطات الإندونيسية أن آخر حصيلة للقتلى 347 شخصا، قبل ارتفاع الحصيلة الجديدة.

وتقع إندونيسيا على ما يسمى "حزام النار"، وهو قوس من خطوط الصدع تدور حول حوض المحيط الهادئ المعرض للزلازل المتكررة والثورات البركانية.

وتعرضت البلاد لخسائر كبيرة جراء زلزال المحيط الهندي الذي وقع في 26 ديسمبر / كانون الأول 2004، وقدرت قوته بـ 9.1 درجات على مقياس ريختر.

وتسبب الزلزال في توليد موجة تسونامي راح ضحيتها ما يقارب 320 ألف شخص، وتكبدت إندونيسيا أعلى نسبة من الخسائر في الأرواح والممتلكات.