لافروف يلمّح بلقاء قريب بين ترامب وبوتين

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزير الخارجية سيرجي لافروف، قوله اليوم الأحد، إن الرئيس فلاديمير بوتين قد يجتمع مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب إذا رأى الزعيمان حاجة لتحسين العلاقات.

وقال لافروف "إذا استشعر الزعيمان الحاجة للاجتماع والعودة إلى المسائل التي نعتقد أنها ستجمع بين روسيا والولايات المتحدة، والتي ترفضها بعض الدوائر في الولايات المتحدة، أعتقد أن مثل هذا الاجتماع سيعقد".

وبعد اجتماعهما الأخير في هلسنكي، في تموز/ يوليو الماضي، تعرض ترامب لموجة انتقادات في الداخل لعدم مواجهته بوتين علنا بشأن تدخل موسكو في انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2016، ولما بدا أنه يخالف تقديرات وكالات المخابرات الأميركية بشأن التهديد الذي تشكله روسيا.

ونتيجة لذلك أرجأ ترامب في أواخر تموز/ يوليو اجتماعا ثانيا مع بوتين للعام المقبل.

لكن بعد بضعة أيام قال بوتين إنه يريد استضافة ترامب في موسكو ورحب البيت الأبيض بالفكرة رغم الانتقادات بعد قمة هلسنكي.

وتسعى روسيا لمثل هذه الاجتماعات في إطار سعيها لرفع عقوبات تفرضها عليها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وقال لافروف إن روسيا مستعدة لمواصلة الاتصالات مع الولايات المتحدة على مستوى وزراء الخارجية إذا كان الجانب الأميركي مستعد للعمل على أساس المساواة.