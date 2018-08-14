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أفغانستان: طالبان تستولي على قاعدة عسكرية بعد قتل 17 جنديا

تاريخ النشر: 14/08/2018 - 11:37

أفغانستان: طالبان تستولي على قاعدة عسكرية بعد قتل 17 جنديا
صورة توضيحية (أ ب)
عرب 48 ووكالات
تحرير: هاشم حمدان

قال المحدث باسم وزارة الدفاع الأفغانية إن حركة طالبان اقتحمت قاعدة عسكرية في شمال البلاد، ما أسفر عن مقتل 17 جنديا، وإصابة 19 آخرين على الأقل.

وأضاف غفور أحمد جواد أن عناصر طالبان سيطروا على القاعدة، مساء الإثنين، بولاية فارياب، الواقعة بمنطقة غورماش، بعد أن حاصرتها ثلاثة أيام.

وذكر رئيس مجلس ولاية فارياب، محمد طاهر رحماني، أن 43 جنديا قتلوا وأصيبوا في الهجوم ، دون الخوض في تفاصيل.

وقال إن طالبان نجحت في السيطرة على القاعدة، المعروفة باسم "كامب شينايا"، والتي يتمركز بها قرابة 140 جنديا أفغانيا.

واضاف أن القاعدة سقطت في أيدي طالبان بعد أن قاوم الجنود الهجوم الذي استمر ثلاثة أيام، ولم تصلهم أي تعزيزات ونفدت ذخيرتهم وطعامهم وشرابهم.

وأعلن المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، مسؤولية الحركة عن هجوم فارياب، وقال إن 57 جنديا استسلموا لطالبان، بينما أسر 17 آخرين في المعركة.

وأضاف "صادرنا أيضا 8 عربات همفي عسكرية."


#أفغانستان
#حركة طالبان
#ذبيح الله مجاهد

من عرب 48

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