مصرع 10 مسنات في حريق جنوبي تشيلي

قال مسؤولون في تشيلي إن حريقا اجتاح دارا لرعاية المسنين في جنوب تشيلي، يوم أمس الثلاثاء، ما أسفر عن مصرع 10 سيدات مسنات.

ويحاول محققون تحديد سبب الحريق الذي اندلع في حوالي الساعة الثالثة صباحا في مهجع النساء بدار رعاية سانتا مارتا في شيغوانتي، الواقعة على بعد 520 كيلومترا جنوب عاصمة البلاد.

وتم إنقاذ ثلاث مسنات فقط من المهجع المشتعل، وأدخلت إحداهن المستشفى.

وأظهرت صور جوية، نقلها موقع محطة تلفزيون "24 هوراس" على الإنترنت، الجناح النسائي وقد سوي بالأرض جراء الحريق، مع وجود عدد قليل من أطر الأسرة المعدنية وسط الأطلال المتفحمة.

وقال الرئيس سيباستيان بينيرا، بعد أن انتقل جوا إلى موقع الحادث، إن "البلد بأكمله تأثر بهذه المأساة".

وأضاف أن الوفيات "تدعو ضمائرنا كي نرعى مسنيننا بشكل أفضل".

من جانبه قال حاكم إقليم بيو بيو، خورخي أولوا، إن موظفي الدار فحصوا الغرفة قبل 10 أو 12 دقيقة من الحريق "ولم يعثروا على أي شيء."

وأضاف أن الأبواب المؤدية إلى عنبر النوم كانت مفتوحة، وفقا للوائح.

وقال المدعي العام، مايكل أنغلو بيانكي، المسؤول عن التحقيق، لوسائل الإعلام المحلية إن شهود عيان أفادوا أنهم سمعوا انفجارا مشابها لصوت تماس كهربائي.