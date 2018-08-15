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مطالبة أممية بإيجاد حل لسفن الإنقاذ في المتوسط

تاريخ النشر: 15/08/2018 - 12:35

مطالبة أممية بإيجاد حل لسفن الإنقاذ في المتوسط
(Javier Bauluz)
عرب ٤٨/ أب
تحرير: سجى خلايلة

طالبت المفوضيّة العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة, الدول الأوروبية إلى إنهاء المشاكل التي تتعرض لها السفن التي تقل مهاجرين وانتشالهم من البحر الأبيض المتوسّط، كما وتشجّع المفوضيّة هذه الدول على وضع ترتيبات إقليمية لمنطقة البحر المتوسط توضّح مكان تواجد هذه السفن.

وعبّرت المفوضيّة من مقرّها في جينيف عن ترحيبها بقرار مالطا، يوم أمس الثلاثاء، والذي سمح برسو سفينة أكواريوس الخاصّة التي تقلّ 141 مهاجرا اتفق على توزيعهم على خمس دول من الاتحاد الأوروبي.

وقال المفوّض السامي لمفوضيّة اللاجئين، فيليبو غراندي، في بيان اليوم الأربعاء أنّه "ما كان لهذا الوضع أن يحول لهذه النتيجة في المقام الأول."

كما وأضاف أنّه من "الخطأ والخطير وغير الأخلاقي أن تبقى سفن الانقاذ تجول في البحر المتوسط، فيما تتنافس الحكومات على تحمّل أقلّ للمسؤولية."

وفي قرار للحكومة الإيطالية الجديدة رفضت به السماح لأي سفينة انقاذ خاصة بالرسو في موانئ الدولة.

 


#اللاجئين
#سورية
#انقاذ
#المفوضية العليا للاجئين
#الدول الأوروبية
#قوارب الانقاذ

من عرب 48

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