هجوم مسلح على مركز للاستخبارات الأفغانية في كابول

شن مسلحون هجوما على مركز تدريب تابع للاستخبارات الأفغانية في كابل، اليوم الخميس، بعد يوم فقط على هجوم انتحاري أسفر عن مقتل عشرات الطلاب في المدينة التي أنهكتها الحرب.

وقال الضابط عبد الرحمن لأسوشيتد برس من موقع الهجوم في حي شمال غرب العاصمة، إن المسلحين تحصنوا في مبنى قريب من المجمع، حيث أطلقوا النار من الداخل.

وأضاف أن إطلاق النار كان متقطعا، ولم يتضح عدد المسلحين المنخرطين في الهجوم.

من جانبه، أكد المتحدث باسم شرطة كابول حشمت ستانيكزاي أن "الاشتباكات استمرت لساعات وفرضت قوات الأمن الأفغانية طوقا أمنيا على منطقة الحادث".

وقال مسؤولون إن عددا من المسلحين أطلقوا النار على منشأة للتدريب تابعة لإدارة الأمن الوطني، وكالة الاستخبارات الأفغانية، من مبنى مجاور يجري تشييده.

وصرح مسؤول أن "المهاجمين صعدوا إلى مبنى عال ويتبادلون إطلاق النار مع قوات الأمن الأفغانية"، مشيرا إلى وجود منازل لمدنيين في الجوار.

وظهرت في لقطات بثتها قناة "تولونيوز" الخاصة مباشرة شوارع خالية تسمع فيها أصوات إطلاق نار.

ولم تتبن أي جهة بعد الهجوم الذي يأتي بعد أسبوع دام لأفغانستان.

وجاء هذا الاعتداء غداة مقتل 48 شخصا على الأقل وجرح أربعين آخرين بينهم العديد من الطلاب على الأرجح، عندما فجر انتحاري نفسه في مركز تعليمي في حي سكني بغرب كابول. ولم تتبن أي جهة هذا الاعتداء أيضا.

وشنت حركة طالبان وتنظيم "داعش" العديد من الهجمات الدامية في كابول في الأشهر الأخيرة، إلا أن حركة طالبان سارعت إلى نفي تورطها في هجوم الأربعاء.