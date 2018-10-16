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السلطات التركية تنوي تفتيش مسكن القنصل السعودي بإسطنبول

تاريخ النشر: 16/10/2018 - 14:29

السلطات التركية تنوي تفتيش مسكن القنصل السعودي بإسطنبول
الشرطة التركية أمام مبنى القنصلية السعودية (أب)
عرب 48 ووكالات

تنوي السلطات التركية تفتيش مقر إقامة القنصل السعودي في إسطنبول، على خلفية اختفاء الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، وفقما أعلن مسؤول في الخارجية التركية، اليوم الثلاثاء.

ولم يشر المسؤول إلى موعد إجراء التفتيش في مسكن القنصل.

وكان قد تحدث المسؤول بشرط عدم الكشف عن هويته تمشيا مع اللوائح الحكومية.

يذكر أن خاشقجي كان قد اختفى قبل أسبوعين أثناء زيارة للقنصلية.

ويخشى المسؤولون الأتراك من أن المسؤولين السعوديين قتلوا خاشقجي وقاموا بتقطيع أوصاله داخل القنصلية.

وكانت السعودية قد وصفت في السابق هذه الادعاءات بأنها "لا أساس لها من الصحة" ، لكن التقارير تشير إلى أنها ربما تقر بأن خاشقجي قد قُتل هناك.

وخلال ساعات الليل الفائت فتشت فرق الطب الشرعي التركية مبنى القنصلية في إسطنبول حيث شوهد خاشقجي يدخل آخر مرة. ولم يذكر المسؤولون الأتراك ما إذا تم العثور على أي دليل مهم.

وتظهر لقطات المراقبة التي تسربت إلى وسائل الإعلام التركية سيارات تتحرك بين القنصلية ومنزل القنصل بعد اختفاء خاشقجي.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#القنصلية السعودية
#جمال خاشقجي
#إسطنبول

من عرب 48

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