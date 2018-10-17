القرم: مقتل 18 شخصا في هجوم على كلية

قتل 18 شخصا، على الأقل، وأصيب نحو 50 آخرين، في هجوم وقع في كلية بوليتيكنك في مدينة كيرتش غربي جزيرة القرم.

وبينما تحدثت التقارير الأولية عن انفجار عبوة ناسفة مجهولة النوع، تحدثت تقارير أخرى عن قيام أحد الطلاب بإطلاق صليات من الرصاص باتجاه الطلاب والموظفين.

وقال أعلى مسؤول روسي في شبه جزيرة القرم إن المهاجم الذي يقف وراء الهجوم الذي وقع في احدى الكليات المهنية بشبه الجزيرة كان طالبا في الكلية ذاتها، وأنه قتل نفسه.

وقال سيرجي أكسيونوف على التلفزيون الحكومي إن المهاجم كان طالبا في السنة الرابعة بالكلية المهنية، وأنه قتل نفسه بعد الهجوم.

لم يذكر أكسيونوف اسم الرجل، وقال فقط إنه مواطن محلي.

من جهتها قالت مديرة مدرسة في القرم إن مسلحين مجهولين اقتحموا المبنى، وفجروا عبوات ناسفة وبدأوا إطلاق النار على كل من رأوه.

وقالت المديرة، أولجا جربينيكوفا، لوسائل إعلام محلية أمام المدرسة إن مهاجما فجر نفسه داخل المدرسة، وإن جثث أطفال متناثرة في كل مكان.

وأضافت أن تلاميذ وموظفين في المدرسة ضمن القتلى.

وكانت تقارير أولية قد تحدثت عن مقتل 13 شخصا في انفجار نجم عن عبوة ناسفة مجهولة النوع، غالبيتهم من الطلاب.

وقالت لجنة مكافحة الإرهاب الروسية إنها تقوم بتنسيق عمل الجهات الأمنية وفرق الإنقاذ لتحديد ملابسات التفجير، ومنع تكرار الحوادث المماثلة.

وقالت المتحدثة باسم لجنة التحقيق الروسية، سفيتلانا بيترينكو، إنه "حتى اللحظة سقط 13 قتيلا، وقرابة 50 جريحا معظمهم من القاصرين".

وأشارت إلى أن اللجنة فتحت قضية بموجب بند قانون مكافحة الإرهاب للتحقيق في ملابسات التفجير.

من جهته، لم يستبعد الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، فرضية العمل الإرهابي وراء التفجير كيرتش.

هذا وأعلن رئيس جمهورية القرم الحداد لمدة ثلاثة أيام على أرواح الضحايا في الهجوم.