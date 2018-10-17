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"واشنطن بوست" تنشر 7 صور لجوازات سفر متورطين بقتل خاشقجي

تاريخ النشر: 17/10/2018 - 10:01

"واشنطن بوست" تنشر 7 صور لجوازات سفر متورطين بقتل خاشقجي
(واشنطن بوست)
عرب ٤٨

أعلنت صحيفة "واشنطن بوست"، مساء أمس الثلاثاء، أنها حصلت على سبعة صور جوازات سفر لسبعة رجال مختلفين، وصلوا إلى إسطنبول في مطلع الشهر الحالي، ضمن فريق سعودي رسمي، يُشتبه بأنه أقدم على اغتيال الصاحفي السعودي، جمال خاشقجي، داخل قتصلية بلاده في إسطنبول في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول.

وحصلت الصحيفة على صور جوازات السفر من مسؤولين أتراك استكمالا لنشرها أهم التفاصيل عن خشاقجي الذي كان يكتب لديها، منذ اختفائه وحتى هذه اللحظة.

ورغم أن الصور التي وصلت الصحيفة، كانت واضحة، إلى أنها حجب توجوه وأسماء الرجال عند نشرها، انطلاقا من أنها "لم تتحقق" بشكل مستقل من هوياتهم.

وفضح محققون أتراك، اغتيال السعودية لخاشقجي بعد أيام من اختفائه، وأكدوا أن عملية القتل تمت داخل القنصلية ومن ثم تقطيع جثته، بمساعدة 15 شخصا شكلوا فريقا كاملا أُرسل من السعودية لتنفيذ هذه المهمة.

وكانت وسائل الإعلام التركية، كشفت أسماء أعضاء المجموعة التي يُفترض بأنها شاركت في قتل خاشقجي، في وقت سابق، وأكد المسؤلوون الأتراك صحة أسمائهم.

وأشار المسؤولون الأتراك إلى أن السعودية أخرت عملية السماح بدخول القنصلية من أجل التحقيقي بملابسات الجريمة "المُحتملة"، بالإضافة إلى أنهم لفتوا لمحاولة السعودية لإزالة الشبهات عن موقع الجريمة عن طريق إعادة طلاء القنصلية وتنظيفها.

ورغم أن السعودية لم تعترف بوجود هؤلاء الخمسة عشر رجلا في إسطنبول بالتزامن مع اختفاء خاشقجي، إلا أن جميعهم وصلوا وغادروا إسطنبول في اليوم الذي اختفى فيه خاشقجي. ولم يتضح سبب عدم تقديم المسؤولين الأتراك مسحاً لجميع الجوازات الخمسة عشر.

 

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#واشنطن بوست
#خاشقجي
#جمال خاشقجي
#السعودية
#اغتيال
#القنصلية

من عرب 48

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