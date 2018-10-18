قضية خاشقجي: دعوة لإدانة السعودية وتساؤلات عن ثمن تلقاه ترامب

قال السيناتور الجمهوري، جون كينيدي، يوم أمس الأربعاء، إنه يتعين على الولايات المتحدة إدانة السعودية "في حال ثبتت مسؤوليتها" عن اختفاء الصحفي جمال خاشقجي، بينما تساءلت السيناتور إليزابيث وارن عن الثمن الذي تلقاه الرئيس الأميركي ليصبح بوقا للسعودية.

وأضاف في تصريحات صحفية، أنه "في حال ثبتت الادعاءات حول مصير خاشقجي، فإن الكونغرس سيكون منفتحًا للمناقشة مع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، حول كيفية إدانة السعودية".

وحول كيفية إدانة واشنطن والمجتمع الدولي تصرفات السعودية، قال كينيدي: "هناك العديد من الخيارات، فيمكنك طرد الدبلوماسيين، واتخاذ قرار أممي، وتقييد مبيعات الأسلحة، وفرض عقوبات على الأفراد".

وتابع: "يجب أن تعتمد سياستنا الخارجية على القيم. هنا أميركا. لا يمكننا عزل أنفسنا عن بقية العالم".

وفي سياق ذي صلة، تساءلت السيناتور الديمقراطية إليزابيث وارن، الأربعاء، عن الثمن الذي تلقاه ترامب من السعودية حتى يصبح "أحد أبواقها".

وغردت وارن عبر حسابها على "تويتر" قائلة: "لقد أنقذ السعوديون مشاريع ترامب التجارية الفاشلة لسنوات. كم تلقى من المال؟ ما هو الثمن الذي يجعل الرئيس يتصرف وكأنه أحد أبواق الملك السعودي؟ يجب على ترامب نشر الإفصاح الضريبي الخاص به حتى نتمكن من معرفة ذلك".

جاءت تغريدة وارن ردا على تصريحات للرئيس الأمريكي، الثلاثاء، انتقد خلالها ما عده "تسرعا" في توجيه اتهامات للسعودية وتحميلها مسؤولية اختفاء الكاتب الصحفي جمال خاشقجي.

وقال ترامب في مقابلة مع "أسوشييتد برس": "ها نحن نعود مجددا كما تعلم إلى (فكرة) أنك مذنب حتى تثبت براءتك، وأنا لا أحب ذلك".

كما أدلى الرئيس الأميركي بتصريحات أخرى لقناة "فوكس" الأميركية قال فيها: "موقفي من حادثة خاشقجي مرتبط بما إذا كان الملك سلمان، وولي عهده (محمد بن سلمان) على علم بالموضوع أم لا.. فإذا كانا على علم بذلك فهذا أمر سيئ للغاية".