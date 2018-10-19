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ترامب: "خاشقجي مات وهذا أمر محزن"

تاريخ النشر: 19/10/2018 - 00:14

ترامب: "خاشقجي مات وهذا أمر محزن"
(أ ب)
عرب ٤٨/ وكالات

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الخميس، إنه "يبدو من المؤكد" أن الصحافي السعودي جمال خاشقجي مات، واصفا الأمر بـ"المحزن".

وقال ترامب، في مؤتمر صحافي بقاعدة "أندروز" الجوية بولاية ماريلاند الأميركية، ردا على سؤال عما إن كان خاشقجي قد مات: "يبدو هذا من المؤكد بالنسبة لي".

ولفت إلى أن "العواقب ستكون وخيمة للغاية إذا كان المسؤولون السعوديون ضالعين" في عملية قتل خاشقجي.

فيما لم يوضح ترامب على أي أساس بنى افتراضه بشأن "موت" خاشقجي.

وفي وقت سابق الخميس، قال نائب ترامب، مايك بنسن، إن "العالم يستحق الحصول على إجابات ومعرفة ما حدث" لخاشقجي.

وأضاف بنس، في تصريح صحافي من قاعدة "باكلي" الجوية بولاية كولورادو، أثناء مشاركته في فعالية انتخابية، أن بلاده لن تكتفي بالمعلومات التي ستتلقاها حول القضية المذكورة، بل ستتحرى الحقائق وتجمع الأدلة بنفسها وتقدمها للرئيس ترامب من أجل اتخاذ القرار.

واختفت آثار الصحفي السعودي في الثاني من الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، عقب دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول، لإجراء معاملة رسمية تتعلق بزواجه. وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية أن مسؤولين أتراكا أبلغوا نظراءهم الأميركيين بأنهم يملكون تسجيلات صوتية ومرئية تثبت مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، بطريقة وحشية.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#دونالد ترامب
#جمال خاشقجي

من عرب 48

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