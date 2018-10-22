بعد اتصال ببن سلمان: ترامب غير راض عن رواية السعودية

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم الإثنين، إنه غير راض عن رواية السعودية بشأن ما حصل للكاتب والصحفي، جمال خاشقجي.

وفي إشارة واضحة إلى تراجع ترامب عن تصريحاته السابقة بأن "الرواية السعودية جديرة بالثقة"، نقلت عنه "رويترز" قوله إنه غير راض عن رواية السعودية بشأن ما حدث للصحفي جمال خاشقجي، لكنه لا يريد أن يخسر استثمارات من الرياض.

وأشار ترامب إلى أنه تحدث مع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، بهذا الأمر. وقال للمراسلين "لست راضيا عما سمعته" بخصوص وفاة خاشقجي.

يذكر أن ترامب كان قد صرح، يوم أمس، أنه يشعر بقلق إزاء عدم معرفة مكان جثة خاشقجي. واعتبر أنه من المحتمل أن بن سلمان لم يكن لديه علم بملابسات مقتل خاشقجي. وقال إنه سيتحدث معه.

وفي سياق الحديث عن المصالح الأميركية مع السعودية، وبعد أن أكد ترامب مجددا أنه لا يريد أن يخسر استثمارات من الرياض، قال مستشاره وصهره، جاريد كوشنر، اليوم، إن إستراتيجية واشنطن في الشرق الأوسط تعتمد على مصالحها لا على السعودية.

وفي حديثه مع شبكة "CNN"، قال كوشنر إن الولايات المتحدة ما زالت في مرحلة تقصي الحقائق، مضيفا أن واشنطن تتلقى الحقائق من عدة مصادر، وسوف تقوم بتحديد الرواية التي تتمتع بمصداقية.

وتابع أن "السعودية شريك مهم، ولكن استراتيجيتنا في الشرق الأوسط لا تعتمد على السعودية، بل على متطلبات مصالحنا"، مضيفا "لن نعمل أبدا مع كل من يعمل ضد مصالحنا الإستراتيجية والأمور قابلة للتغيير".

وقال أيضا إنه حث بن سلمان على الشفافية بشأن مقتل خاشقجي، وإنه أبلغه "أن العالم يتابع" رواية الرياض.

وقال كوشنر للشبكة إنه نصح بن سلمان بالقول "فقط كن شفافا. شفافا للغاية. العالم يتابع. هذا اتهام خطير جدا جدا وموقف صعب للغاية". وأضاف أن ولي العهد رد قائلا "سنرى".

ونقلت "رويترز" عن مسؤول كبير في الإدارة الأميركية إن كوشنر سعى لتوطيد العلاقة الشخصية مع بن سلمان، وحث ترامب على العمل بحذر لتجنب إرباك علاقة استراتيجية واقتصادية مهمة.

ديمبسي: من غير الممكن ألا يعلم بن سلمان بقتل خاشقجي

قال رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة السابق، الجنرال مارتن ديمبسي، اليوم الإثنين، إنه من غير الممكن أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لم يكن على علم بقتل الصحفي جمال خاشقجي.

جاء ذلك في تغريدة نشرها ديمبسي عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وقال ديمبسي في التغريدة: "احترم وزير الخارجية(السعودي) عادل الجبير. لكن ليس من الممكن على الإطلاق أن محمد بن سلمان لم يكن على علم بمقتل خاشقجي".

وأضاف أنه يجب أن "تتغلب القيم على المصالح الاقتصادية الآنية".