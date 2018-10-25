"الصين تتنصت على هاتف ترامب"

نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين أميركيين حاليين وسابقين أن رجال مخابرات صينيين كثيرا ما يتنصتون على هاتف الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، المحمول غير المؤمن حين يتحدث إلى أصدقائه القدامى.

وأضافت الصحيفة أن بكين تستخدم ما تطلع عليه في هذه المكالمات للتأثير على السياسة الأميركية.

وقالت الصحيفة إن ترامب تلقى تحذيرات من مساعديه مرارا من أن مكالماته عبر الهاتف المحمول غير مؤمنة، وبأن رجال مخابرات روسا يتنصتون على محادثاته باستمرار، لكنهم يقولون إن الرئيس ما زال يرفض التخلي عن هواتفه المحمولة.

وذكر المسؤولون أن أجهزة المخابرات الأميركية علمت من شخصيات في حكومات أجنبية ومن خلال اعتراض اتصالات من مسؤولين أجانب أن الصين وروسيا تتنصتان على مكالمات الرئيس.

ولم يرد البيت الأبيض بعد على طلبات للتعليق على تقرير "نيويورك تايمز".

ونقلت الصحيفة عن المسؤولين قولهم إن الصين تسعى لاستغلال المكالمات التي تعترضه لمعرفة كيف يفكر ترامب، ومن الذي يأخذ برأيه والطريقة المثلى للتأثير عليه.

ووفقا للصحيفة، فإن بكين تحاول استغلال ما تطلع عليه لوقف تصعيد الحرب التجارية الدائرة بين البلدين حاليا.

وقالت" نيويورك تايمز" نقلا عن مسؤولين أمريكيين إن المسؤولين الصينيين يعتمدون على رجال أعمال صينيين وآخرين لهم صلات ببكين لنقل الحجج ووجهات النظر إلى أصدقاء ترامب للتأثير عليه.

يذكر أن صحيفة "واشنطن بوست" نشرت في حزيران/يونيو أن دراسة اتحادية وجدت علامات على تجسس متقدم على هواتف محمولة قرب البيت الأبيض، ومواقع أخرى حساسة العام الماضي.