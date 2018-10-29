تحطم طائرة ركاب أندونيسية على متنها 188 راكبا

أعلنت إدارة الطيران المدني الإندونيسية، فجر الإثنين، أن طائرة ركّاب تابعة لشركة "ليون إير" الإندونيسية للطيران المنخفض التكلفة اختفت، الإثنين، من على شاشات الرادار بعيد إقلاعها من مطار جاكرتا في رحلة داخلية، وعلى متنها 188 راكبًا، قبل أن تعلن لاحقًا عن تحطمها.

وقال المتحدث باسم الإدارة، يوهانس هاري دوغلاس، "لقد فقدنا الاتصال برحلة ليون إير الرقم جي تي 610. لقد أبلغنا طواقم الإنقاذ بهذه المعلومة".

وأوضح المتحدّث أن الطائرة فقدت الاتّصال ببرج المراقبة قرابة الساعة 6:30 صباح الأحد، بالتوقيت المحليّ، بعد 13 دقيقة من إقلاعها من جاكرتا متّجهة إلى بانغكال بينانغ، المدينة الواقعة شمال العاصمة، والتي تستغرق الرحلة إليها في الطائرة أقلّ من ساعة.

وبحسب موقع "فلايترادار"، المتخصّص بتعقب مسارات الطائرات حول العالم، فإن الطائرة وهي من طراز بوينغ 737 ماكس 8 أقلعت من جاكرتا متّجهة نحو الجنوب الغربي، ثم تحولت وجهتها إلى الشمال الشرقي قبل أن تختفي فوق بحر جافا في مكان غير بعيد عن الساحل.

ويعتبر الطيران المدني وسيلة نقل أساسية في أندونيسيا، الأرخبيل المكوّن من 17 ألف جزيرة، ولكن القطاع يسجّل نسبة حوادث مرتفعة.