افتتحت تركيا، أمس الإثنين، مطار إسطنبول الجديد، الذي يأمل الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أن يتحول إلى مفترق طرق عالمي يربط بين أوروبا وآسيا وأفريقيا، وسط صمت السلطات عن الأزمة العمالية التي تسبب بها بناء المطار.

وحضر إردوغان لافتتاح المطار بنفسه، آملا أن تتحول من خلاله تركيا إلى لاعبا مركزيا في العالم، وتزامن الافتتاح مع الذكرى الخامسة والتسعون لتأسيس الجمهورية التركية، لكنه لن يخدم في البداية سوى وجهات محدودة.

وقال إردوغان إن تركيا بهذا المطار أصبحت "أهم موقع عبور على المحورين الجنوبي - الشمالي والشرقي - الغربي، إذ تربط بين 60 دولة واقتصادات تصل قيمتها إلى 20 تريليون دولار".

وأضاف "بهذا المطار، نعزز دور بلدنا الرئيسي في التكامل بين اقتصادات العالم".

وكانت الوجهات الثلاث الأولى لرحلات الخطوط الجوية التركية المُنطلقة من مطار إسطنبول الجديد، أنقرة وأنطاليا وإزمير.

وأعلنت السلطات التركية أنه بحلول نهاية العام، سيحل مطار إسطنبول الجديد - وهو اسم مؤقت- محل مطار أتاتورك الدولي.، ومن المتوقع أن يخدم 90 مليون مسافر سنويا.

ويشغل المطار الذي يأمل إردوغان أن يُصبح أكبر مطار في العالم، ما يقرب من 19 ألف فدان، وسيخدم ما يصل إلى 200 مليون مسافر سنويا بستة مدارج في غضون عشر سنوات.

ويأتي افتتاح المطار الجديد، وسط صمت رسمي حول وفاة 38 عامل خلال فترة عملهم على بناء المطار، والتي قالت المنظمة الحقوقية "هيومن رايتس ووتش"، إنها كانت جزءا من الظروف المتدنية جدا التي أُخضع لها العمال.

واحتج العمال في أيلول/ سبتمبر الماضي، على ظروف تشغيلهم السيئة، لتعتقل السلطات المئات منهم، وعشرات المتضامنين معهم.