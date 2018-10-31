أفغانستان: مقتل 7 أشخاص في تفجير انتحاري شرقي كابل

قتل سبعة أشخاص، صباح اليوم الأربعاء، خارج أكبر سجن في أفغانستان، شرقي العاصمة كابل، وذلك بعد أن فجر انتحاري نفسه.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية، نجيب دانيش، إن الانتحاري استهدف حافلة تقل عاملين في السجن في ساعة مبكرة من صباح اليوم، ما أسفر عن مقتل عاملين ورجال أمن.

يشار إلى أنه يقبع مئات السجناء في سجن "بول شارخي" مترامي الأطراف، بينهم العشرات من مسلحي حركة طالبان.

وقال المسؤول في السجن، عبد الله كريمي، إن الهجوم وقع بالقرب من بوابة السجن حيث كان عدد من الزوار ينتظرون اجتياز الفحص الأمني الدقيق قبل الدخول.

ولم تعلن بعد أية جهة مسؤوليتها عن الهجوم.