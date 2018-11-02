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الولايات المتحدة ترفع عقوباتها عن وزيرين تركيين

تاريخ النشر: 02/11/2018 - 18:45

الولايات المتحدة ترفع عقوباتها عن وزيرين تركيين
عاود ترامب وإردوغان التباحث بعد فترة جفاء (أ ب)
عرب ٤٨ والأناضول

بعد ثلاثة أشهر من العقوبات الأميركيّة على تركيا، أعلنت وزارة الخزانة الأميركيّة، اليوم الجمعة، رفع عقوباتٍ على وزيريّ الداخليّة التركيّ، سليمان صويلو، والعدل، عبد الحميد غُل.

وردّت السلطات التركيّة برفع العقوبات التي فرضتها عن وزيري العدل الأميركي، جيف سيشنز، والأمن الداخلي، كريستين نيلسن؛ في إطار المعاملة بالمثل.

وأشار متحدث باسم الخارجيّة التركيّة إلى أنّ أنقرة كانت قد فرضت عقوبات على الوزيرين، ردًا على خطوة أميركية مشابهة، في الأول من آب/أغسطس الماضي.

يُشار أن العلاقات بين البلدين شهدت توترًا إثر رفض البيت الأبيض لقرارات القضاء التركي في قضية القس الأميركيّ، أندرو برانسون، الذي أوقف عام 2016، بتهم بينها "التجسس" والتعاون مع منظمتي "غولن" وحزب العمال الكردستانيّ المصنّفتين إرهابيتين في تركيا.

ومنتصف تشرين أول/أكتوبر الماضي، قضت محكمة الجنايات الثانية بولاية إزمير (غرب)، بسجن برانسون 3 أعوام وشهر ونصف الشهر، وأمرت بإطلاق سراحه بعد الأخذ بعين الاعتبار الفترة التي قضاها في الحبس، ما أدّى إلى تحسّن طفيف في العلاقات بين البلدين.

وأضرت العقوبات الأميركيّة بالاقتصاد التركي كثيرًا، وأدت إلى تراجع كبير في سعر صرف الليرة التركية، وصلت بموجبه إلى أدنى مستوى في تاريخها.

 

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#سليمان صويلو
#عبد الحميد غل
#عقوبات أميركية
#تركيا
#أندرو برانسون

من عرب 48

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