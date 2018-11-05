طهران تتهم إسرائيل بشن هجوم إلكترونيّ فاشل

اتهمت إيران، على لسان وزير الاتّصالات فيها، محمد جواد آذري، إسرائيل، اليوم الإثنين، بشنّ هجوم إلكتروني جديد على البُنية الأساسية للاتصالات الإيرانيّة.

وقال آذري: "النظام الصهيوني بسجلِّه في استخدام الأسلحة الإلكترونية مثل فيروس الكمبيوتر ستاكسنت، شن هجوما إلكترونيًا على إيران اليوم الإثنين، للإضرار بالبنية الأساسية للاتصالات".

وأكد آذري من خلال تغريدةٍ كتبها في "تويتر" أن إيران ستتخذ إجراءات قانونية ضد إسرائيل أمام هيئات دولية، وقال: "فشل الهجوم بفضل يقظة فرقنا الفنية".

ونقلت وكالة "تسنيم" عن حميد فتاحي نائب الوزير قوله إنه سيجري الكشف عن مزيد من التفاصيل في الأيام المقبلة.

واكتُشف فيروس ستاكسنت، الذي يُعتقد على نطاق واسع أن الولايات المتحدة وإسرائيل قامتا بتطويره، في عام 2010 بعد استخدامه لمهاجمة منشأة لتخصيب اليورانيوم في موقع نطنز النووي الإيراني السري. وكان ذلك أول نموذج معروف لفيروس يمكن استخدامه في مهاجمة معدات صناعية.

وكان رئيس هيئة الدفاع المدني بإيران، غلام رضا، قد قال الأسبوع الماضي، إن إيران تمكنت من تحييد نسخة من ستاكسنت.

وكشف باحثون من شركة سيمانتك كورب، عام 2013، نسخة من ستاكسنت استُخدمت في مهاجمة برنامج إيران النووي في تشرين الثاني 2007.

وبموجب اتفاق أُبرم عام 2015 مع القوى العالمية، وافقت إيران على تقييد برنامجها النووي لكن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أخرج الولايات المتحدة من الاتفاق في أيار الماضي.