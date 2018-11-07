ترامب: سيكون لدي رأي "أقوى بكثير" حول مقتل خاشقجي

دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أعضاء إدارته ونواب الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه، إلى التعاون مع الديمقراطيين، وذلك في أعقاب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي، فيما قال إنه سيكون لديه "رأي أقوى بكثير"، الأسبوع المقبل، حول مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده ترامب في البيت الأبيض، تعليقا على نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.

وأجريت، الثلاثاء، انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، لاختيار جميع أعضاء مجلس النواب وعددهم 435، و35 من أعضاء مجلس الشيوخ البالغ عددهم 100، و36 من مناصب حكام الولايات الخمسين.

وحسم الحزب الديمقراطي الأغلبية في مجلس النواب (الغرفة الأولى) بتخطيه عتبة 218 مقعدا، فيما حافظ منافسه الجمهوري على تفوقه في مجلس الشيوخ.

ونقلت وكالة "أسوشييتد برس" الأميركية، عن ترامب قوله، إن "هذه الانتخابات مهمة بالنسبة إلى جولة انتخابات الرئاسة التي ستعقد في 2020، ونتائجها تكشف عن الدعم الذي تحظى به سياسات إدارتنا في مجالات عديدة"، غير أنه أضاف: "حان وقت التعاون مع الديمقراطيين".

وتابع: "قد نتوصل إلى اتفاق وقد لا نتوصل، هذا ممكن. ولكن تجمعنا الكثير من القواسم المشتركة حول البنية التحتية. نريد أن نفعل شيئا بالنسبة إلى الرعاية الصحية، وهم يريدون القيام بشيء بالنسبة إلى الرعاية الصحية".

وفي السياق ذاته، أشاد ترامب بالنجاح الذي حققه الجمهوريون في انتخابات مجلس الشيوخ، مشيرا إلى أن النتائج تؤكد أن النواب قاموا "بعمل عظيم يشهد عليه التاريخ".

في المقابل، حذر الرئيس الأميركي الديمقراطيين في مجلس النواب من أن يمضوا الفترة المتبقية من رئاسته (تستمر عامين) في التحقيق معه ومع إدارته.

وأردف بالقول: "يتعين على الديمقراطيين والجمهوريين تنحية التوجهات الحزبية جانبا، للعمل معا من أجل الشعب الأميركي".

وبموجب نتائج التجديد النصفي، حصل الديمقراطيون على سلطة للتدقيق في سياسات إدارة الرئيس دونالد ترامب، والمساعدة في تشكيل الأجندة السياسية للبلاد في العامين المقبلين.

وبحسب النتائج المعلنة حتى فجر الأربعاء، حصل الديمقراطيون على 222 مقعدا في مجلس النواب من أصل 435 مقعدا. ويعتبر فوز الديمقراطيين بأغلبية مجلس النواب الأول من نوعه منذ 8 سنوات.

وقال ترامب إن تحقيق روبرت مولر المتعلق بالتدخل الروسي بانتخابات الرئاسة الأمريكية 2016 يجب أن ينتهي. وأضاف ترامب في المؤتمر الصحفي، "يجب أن ينتهي تحقيق مولر إنه أمر سيئ بالنسبة لبلدنا"، مشيرًا إلى أنه تم إنفاق ملايين الدولارات على الرغم من عدم وجود تواطؤ مع روسيا في حملته الانتخابية 2016. وتابع "يمكنني أن أنهي كل شيء بشأن التحقيق، لكني لا أريد التدخل وإيقافه".

ترامب: سيكون لدي رأي "أقوى بكثير" حول مقتل خاشقجي

وردًا على ما إذا كان يعتقد أن السعودية مذنبة في مقتل خاشقجي، أوضح ترامب: "لدي رأي أقوى في هذا الموضوع خلال الأسبوع القادم، أنا أُكوِّن (حاليًا) رأيًا قويًا للغاية"، حسبما نقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية.

ووصف ترامب، خلال المؤتمر الصحفي، مقتل "خاشقجي" بأنه "محزن وسيء جدا". كما لفت إلى بحثه تلك القضية مع الكونغرس الأميركي، وفق المصدر ذاته.

وفي 20 تشرين الثاني/ أكتوبر الماضي، أقرت الرياض بمقتل خاشقجي داخل قنصليتها في إسطنبول، إثر ما قالت إنه "شجار"، وأعلنت توقيف 18 سعوديا للتحقيق معهم، بينما لم تكشف عن مكان الجثة.

وقوبلت هذه الرواية بتشكيك واسع، وتناقضت مع روايات سعودية غير رسمية، تحدثت إحداها أن "فريقا من 15 سعوديا تم إرسالهم للقاء خاشقجي وتخديره وخطفه، قبل أن يقتلوه بالخنق في شجار عندما قاوم".

وأعلنت النيابة العامة التركية، قبل أيام، أن خاشقجي قتل خنقا فور دخوله مبنى القنصلية لإجراء معاملة زواج، "وفقا لخطة كانت معدة مسبقا"، وأكدت أن الجثة "جرى التخلص منها عبر تقطيعها".

وفي وقت سابق، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على ضرورة الكشف عن جميع ملابسات "الجريمة المخطط لها مسبقا"، بما في ذلك الشخص الذي أصدر الأمر بارتكابها.