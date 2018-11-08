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الكشف عن هوية مطلق النار في كاليفورنيا

تاريخ النشر: 08/11/2018 - 18:27

الكشف عن هوية مطلق النار في كاليفورنيا
من التحقيقات في مكان الحادث (أ ب)
عرب ٤٨ / وكالات

تمكّنت السلطات في ولاية كاليفورنيا الأميركية اليوم، الخميس، من تحديد هويّة المسلّح الذي قام بعملية إطلاق النار في ملهى ليلي جنوب الولاية، وقتل 13 شخصًا وأصاب 15 آخرين على الأقلّ.

وبيّنت السلطات أّن المسلّح، الذي انتحر بعد هجومه، يدعى إيان ديفيد لونغ، ويبلغ من العمر 28 عامًا، مشيرة إلى أنه خدم في قوات مشاة البحرية.

وأضافت السلطات وفق ما أفاد به شهود عيان أن لونغ كان يرتدي ملابس سوداء، ومعطفًا كبيرًا واضعًا نظارات وحاملًا مسدسًا من عيار 45 مع مشط رصاص إضافي، وأنّه توجّه إلى مطعم وحانة بوردرلاين التي قام بالعملية فيها، بسيارة والدته.

وكشفت السلطات أن الشاب كان معروفًا لديها وأن الشرطة استدعيت إلى منزله في نيسان/ أبريل الماضي، دون أن تكشف تفاصيل حول أسباب الاستدعاء آنذاك.

ووقع إطلاق النار في وقت متأخر من مساء الأربعاء (حسب التوقيت الأميركي)، في مطعم وحانة "ذا بوردرلاين بار أند غريل" في بلدة ثاوزند أوكس، الحي الراقي الهادئ في لوس أنجلوس، وشهد إطلاق نحو 30 رصاصة؛ ما أسفر عن مقتل 13 وإصابة آخرين.

ناجون (أ ب)

 

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#إطلاق نار
#كاليفورنيا
#لوس أنجلوس

من عرب 48

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