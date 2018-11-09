قتل شخص وأصيب ثلاثة آخرون بطعنات رجل أضرم النار في سيارته، ثم قام بطعن المارة بسكين في أحد الشوارع الرئيسية بمدينة ملبورن الأسترالية.

وأعلنت شرطة ولاية فكتوريا أن رجلا، لم تفصح عن اسمه، أضرم النار بسيارته في شارع بمركز مدينة ملبورن، ثم هاجم المارة والشرطة بسكين.

وأوضحت الشرطة أنها ضبطت المهاجم جريحا عقب إصابته، مشيرة إلى أنه أصاب ثلاثة أشخاص بطعنات، ما أسفر عن مقتل أحدهم في موقع الحادث.

وأظهر تسجيل مصور على تويتر ولقطات تلفزيونية، الرجل يلوح بسكين في وجه اثنين من الشرطة في وسط المدينة المزدحم، وتظهر في الخلفية سيارة تحترق.

وبعدها يظهر التسجيل المصور أحد رجلي الشرطة يرفع سلاحه ويطلق الرصاص على المسلح ليسقط على الأرض قابضا على صدره. وبينت لقطات أخرى مصابين يرقدان على الأرض في مكان قريب وينزفان.

Scary footage from Melbourne CBD. Stay safe if in the area. Thankful for @VictoriaPolice.pic.twitter.com/WtCAqx0awI — Adriano Del Monte (@adriandelmonte) November 9, 2018

وذكر قائد شرطة ولاية فيكتوريا، ديفيد كلايتون، للصحفيين، أنه "ليس هناك مؤشرات في هذه المرحلة على وجود صلة بالإرهاب، لكننا سنتحرى الأمر لنعرف إن كان هناك أي رابط".

وذكر كلايتون أن الشرطة وصلت إلى شارع بيرك، وهو شارع تسوق مزدحم، للتعامل مع السيارة المحترقة. وأضاف أنه بينما كانت النيران تشتعل في السيارة هاجم الرجل أفراد الشرطة.

وتصدى للمسلح رجل بعربة تسوق قبل أن تسحب الشرطة أسلحتها.

وذكر شاهد لراديو هيئة الإذاعة الأسترالية: "كان المارة يصيحون: أطلقوا النار عليه.. أطلقوا النار عليه".

Different angle of the Bourke St attacker being shot by police. What is this insanity? #BourkeSt #Melbourne pic.twitter.com/nwwVYwQBd4 — The LFC Couch (@LFCCouch) November 9, 2018

ودوت صفارات الإنذار بعد الهجوم، وأغلقت الشرطة منطقة وسط المدينة التي عادة ما تكون مزدحمة بالمتسوقين ورواد المطاعم، في أيام الجمعة.

ونشرت الشرطة فرقة من خبراء المفرقعات لفحص المنطقة، وأظهرت لقطات تلفزيونية الشرطة وهي تمشط الشارع.

ولم تتضح بعد دوافع المهاجم، في حين قالت الشرطة "نستبعد حاليا أن تكون عملية الطعن في ملبورن "ذات صلة بالإرهاب".

ونقلت وسائل الإعلام الأسترالية صورا للمهاجم بيده سكين وهو يهاجم أفراد الشرطة الذين وصلوا إلى مكان الحادث، ولقطات تحييده عقب أصابته من قبل الشرطة.