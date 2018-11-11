  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

كاليفورنيا: ارتفاع عدد ضحايا حريق كبير إلى 23 قتيلا

تاريخ النشر: 11/11/2018 - 06:49

كاليفورنيا: ارتفاع عدد ضحايا حريق كبير إلى 23 قتيلا
آثار الحريق أمس (أ.ب.)
عرب ٤٨

ارتفع عدد الضحايا في حريق ولاية كاليفورنيا الأميركية إلى 23 قتيلا، بعدما أعلن متحدث باسم إدارة الغابات والحماية من الحرائق في الولاية أمس، السبت، أن السلطات عثرت على 14 جثة أخرى في وحول بلدة بشمال الولاية اجتاحتها حرائق غابات هائلة.

وتخطت الحرائق في غرب مدينة لوس أنجليس الطريق السريع وامتدت إلى المناطق السكنية قرب الساحل بما فيها منطقة ماليبو الشهيرة والتي التهمت النيران بعض المنازل فيها.

وتحذر السلطات في الولاية من أن النيران المشتعلة في الشمال والغرب تتقدم بشكل سريع بسبب الرياح حيث تشير التقديرات إلى أن ألسنة اللهب تغطي مساحة تبلغ نحو 5600 هكتار.

وقال مسؤولون من إدارة الغابات ومكافحة الحرائق في كاليفورنيا في مؤتمر صحفي إن حريق الغابات المعروف بكامب فاير تحرك بحلول أول من أمس، الجمعة، سريعا باتجاه ضواحي مدينة تشيكو على بعد 90 ميلا إلى الشمال من ساكرامنتو وأجبر الآلاف على الفرار من المدينة بعدما أتى على بلدة بارادايس القريبة.

وزاد حجم الحريق الذي اندلع يوم الخميس في لوس أنجليس لثلاثة أمثال، ولم تتمكن فرق مكافحة الحرائق من احتوائه إلا بنسبة خمسة بالمئة فقط.

واضطر كثير من السكان لترك سياراتهم على الطريق الوحيد الذي يمر عبر بلدة بارادايس الجبلية للنجاة بأرواحهم، وقال مسؤولون إن نحو ألفي منشأة دمرت في المنطقة.

وفي جنوب ولاية كاليفورنيا أجبر حريق السلطات على توسيع نطاق أوامر الإخلاء الإجبارية لتشمل مدينة ماليبو بأكملها التي يقطن فيها الكثير من المشاهير وشملت أوامر الإخلاء 75 ألف منزل في مقاطعتي لوس انجليس وفينتورا.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#الولايات المتحدة
#كاليفورنيا
#حريق
#ضحايا

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

منظمات عربية وتركية تطالب بتحقيق دولي في قتل خاشقجي
منظمات عربية وتركية تطالب بتحقيق دولي في قتل خاشقجي

2018-11-10

نزوح عشرات آلاف العائلات من الحديدة اليمنية
نزوح عشرات آلاف العائلات من الحديدة اليمنية

2018-11-10

المهاجرون يجددون مسيرهم نحو أميركا
المهاجرون يجددون مسيرهم نحو أميركا

2018-11-10

الأكثر قراءة

العثور على كافّة الإسرائيليّين المفقودين جراء سيول الأردن

العثور على كافّة الإسرائيليّين المفقودين جراء سيول الأردن

2018-11-10
حالة الطقس: انخفاض في درجات الحرارة واحتمال سقوط أمطار

حالة الطقس: انخفاض في درجات الحرارة واحتمال سقوط أمطار

2018-11-10
أنباء عن نقل الملك سلمان لمستشفى بالرياض

أنباء عن نقل الملك سلمان لمستشفى بالرياض

2018-11-10
الأردن: اختطاف وتعذيب الأمين العام لـ

الأردن: اختطاف وتعذيب الأمين العام لـ"مؤمنون بلا حدود"

2018-11-10
كفر مندا: 3 مصابين و26 معتقلا جراء شجار جماعي حول الانتخابات

كفر مندا: 3 مصابين و26 معتقلا جراء شجار جماعي حول الانتخابات

2018-11-10