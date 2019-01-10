وزيرا الدفاع التركي والروسي يناقشان الوضع في سورية

ناقش وزيرا الدفاع التركي والروسي، يوم أمس الأربعاء، في مكالمة هاتفية، الوضع في سورية، وخاصة في محافظة إدلب.

وبعد محادثة وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويغو، مع نظيره التركي، خلوصي آكار، قال بيان صدر في تركيا إنها لن تتردد في التحرك ضد المقاتلين الأكراد السوريين.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان موجز عن المحادثة الهاتفية، إن الوزيرين ناقشا الوضع في محافظة إدلب شمال غرب سورية وقضايا أمنية إقليمية أخرى.

ولم تقل ما إذا كان الوضع مع المقاتلين الأكراد جزءا من المحادثة.

يذكر أنه في وقت سابق هذا الأسبوع، رفضت تركيا مطالب مستشار الأمن القومي الأميركي، جون بولتون، لتقديم ضمانات بأن أنقرة ستحمي المقاتلين الأكراد الحلفاء للولايات المتحدة في شمال شرق سورية قبل انسحاب القوات الأمريكية من المنطقة.