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نيجيريا: مصرع وإصابة العشرات في انفجار صهريج وقود

تاريخ النشر: 12/01/2019 - 11:31

نيجيريا: مصرع وإصابة العشرات في انفجار صهريج وقود
حادث مماثل وقع في حزيران العام الماضي (من الأرشيف)
عرب ٤٨ / وكالات

تضاربت الأنباء بشأن عدد الضحايا الذي سقطوا يوم أمس الجمعة، في انفجار صهريج وقود في نيجيريا، إذا قالت الشرطة إن الحديث عن 12 شخصا، بينما تحدثت مصادر محلية عن مصرع 60 شخصا.

ونقلت "أسوشيتد برس" عن مصادر في الشرطة وشهود عيان قولهم إن عدة أشخاص لقوا مصارعهم في نيجيريا إثر انقلاب سيارة صهريج لنقل الوقود وانفجارها بينما كان أشخاص يحاولون الحصول على كميات من الوقود المتسرب.

قالت المتحدثة باسم الشرطة، إيرين أوغبو، إن 12 شخصا لقوا حتفهم، و وأصيب 22 بحروق شديدة جراء الانفجار الذي وقع مساء الجمعة في أودكباني في ولاية كروس ريفر.

في المقابل، قال بعض السكان إن عدد الضحايا يقترب من 60 شخصا.

ونقل عن الشاهد ريتشارد جونسون قوله إن العديد من الناس احترقوا بالكامل، ولم يتركوا أشلاء يمكن انتشالها.

وأضاف أن عشرات الأشخاص كان يسحبون الوقود من الشاحنة المنقلبة، مرجحا عدم نجاة أي منهم جراء الانفجار.

وألمح جونسون إلى أن الانفجار ربما يكون قد نجم عن مولد كهربائي أحضر إلى موقع الحادث للمساعدة في ضخ الوقود.

يشار إلى أن مئات الأشخاص لقوا مصارعهم في حوادث مماثلة وقعت في السنوات الأخيرة في نيجيريا التي تعد أكبر منتج للنفط في أفريقيا.


#نيجيريا
#انفجار صهريج وقود

من عرب 48

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